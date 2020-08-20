Сбербанк предложил ипотечным заемщикам страховку от потери работы

Дочерняя страховая компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» предложила ипотечным заемщикам новый страховой продукт «Зеленые каникулы». Программа предусматривает страховую защиту клиента от 12 самых распространенных сценариев недобровольной потери работы, сообщили в пресс-службе банка.
Клиент застрахован на случай сокращения штата, ликвидации предприятия, несоответствия занимаемой должности, неудовлетворительного прохождения испытательного срока, по соглашению сторон и так далее.
При реализации риска страховая компания будет компенсировать клиенту ипотечные расходы до тех пор, пока он не найдет новую работу, но не дольше 6 месяцев. Страховая выплата начисляется с 15-го дня после увольнения. По выбору клиента деньги могут выплачиваться ежемесячно либо единовременно после трудоустройства (такой вариант подойдет людям, имеющим собственные средства).
Для получения выплаты не понадобится справка из центра занятости: достаточно предоставить паспорт и трудовую книжку или воспользоваться мобильным приложением «СберОсмотр».
«Страхование от потери работы сейчас особенно актуально: хотя многие уже вернулись к привычному образу жизни, чувство неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне сохраняется. Основной страх заемщика кроется в потере работы и, как следствие, ухудшении финансового положения. Наша программа подразумевает, что при наступлении страхового случая на протяжении 6 месяцев у клиента будут деньги на погашение ипотеки. Это позволит не допустить просрочки и сохранить положительную кредитную историю, при этом срок кредита не увеличится. Скоро другая наша дочерняя компания, ʺСбербанк страхование жизниʺ, предложит аналогичный продукт для заемщиков потребительских кредитов», - прокомментировала директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.
Подключить «Зеленые каникулы» можно в любом отделении Сбербанка в Москве при оформлении ипотечного кредита. С 26 августа программа будет доступна к оформлению в любом центре ипотечного кредитования по всей России. Стоимость полиса зависит от размера ежемесячного платежа по ипотеке и в среднем составляет 3,5 тыс. рублей. Срок страхования по программе — 1 год.