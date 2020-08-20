Общество

Осенью во Дворе Постникова откроется выставка «Собор церковного искусства Пскова»

Осенью во Дворе Постникова откроется выставка «Собор церковного искусства Пскова». Об этом сообщается в группе Псково-Изборского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что уже поступили первые работы на выставку современной иконописи.



«Весьма символично, что одна из первых выставок, которая попала в стены еще не обжитого после реставрации большого "Мешка" - иконописная. И вот почему. Известно, что в Пскове еще со времен средневековья было развито чувство ответственности за судьбу православия на Руси, что объясняло обостренное внимание к вопросам веры. Представление о Пскове как незыблемом оплоте православия издавна утвердилось в умах и сердцах жителей Псковской земли, о чем свидетельствуют летописи, вся псковская книжность, и, конечно, изобразительное искусство. Дом – место, где происходят важнейшие события в жизни человека, семьи, которые должны быть благословлены присутствием икон. Именно иконы вносились в жилище первыми, а сегодня в этом отреставрированном доме оказались современные нам иконы», - отметили в музее.

Отметим, что выставку планируется открыть осенью.