Общество

«Диктант Победы» пройдет в Португалии, Австралии и Мексике

В «Диктанте Победы» примут участие страны, в которых не представлено Россотрудничество, заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Основные площадки будут расположены в российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах. «Диктант Победы» впервые напишут жители Албании, Аргентины, Испании, Португалии, Мальты, Мексики, Марокко и других стран. То есть, акция пройдет фактически во всех частях света», - сказал Александр Хинштейн.

Кроме того, он напомнил, что ранее об участии в «Диктанте Победы» уже заявили все страны, ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.

По расчетам организаторов, широкое представительство акции в других странах должно увеличить количество участников - они рассчитывают, что «Диктант Победы» напишут около миллиона человек.

«Диктант Победы стал традиционным мероприятием партии «Единая Россия». В нем принимает участие как молодежь, так и представители старшего поколения. История, к сожалению, интерпретируется в последнее время разными людьми по-разному, и роль той или иной стороны показывается по-разному, потому сохранение исторической правды необходимо. И если люди старшего поколения действительно помнят, как было, то для молодежи эта акция, эта идея позволит повысить уровень исторической грамотности и в целом сохранить память о подвигах народа», - отметил председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков.

Напомним, 18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 10 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн.