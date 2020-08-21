Общество

Почем для Пскова Диснейленд

Фото: Ольга Железова, https://vk.com/pskov_veliky

Любой псковский фанат экстрима знает, что самый простой способ «словить» драйв - сесть на последнюю машинку аттракциона «Веселые горки», что катает детей в Летнем саду. На секунду там даже можно ощутить себя в невесомости. А если серьезно, то Псков, конечно, давно вырос из своих советских каруселей. Это понятно не только счастливчикам, которым удалось побывать в парижском Диснейленде, но даже псковичам, посещавшим «Диво-остров» в Петербурге.

Новости о реконструкции великолукского парка отдыха и инвестиционных миллиардах вкупе с грустным коронавирусным летом с новой силой всколыхнули в псковичах обиду за город: мы-то чем хуже? Причина, как всегда, в отсутствии денег? Или, может, в нехватке площадок? Почему при виде псковских каруселек возникает одно желание - обнять и плакать?

Хорошо забытое старое

Последний раз парк городских аттракционов обновлялся пять или шесть лет назад, рассказывает нам директор МП «Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина» Евгений Шелемба. Тогда для Детского парка приобрели «Мини-джет аэропорт». Перед пандемией организацией вновь были накоплены средства на покупку нового аттракциона - но не срослось: деньги ушли на покрытие зарплат и налогов во время карантина (благодаря этому у предприятия сейчас нет долгов). Рассматривались разные варианты аттракционов и способов оплаты, в том числе лизинг, однако пандемия смешала все планы.

На сегодня за все про все у псковской малышни 15 аттракционов: 2 в Ботаническом, 4 в Детском и 9 в Летнем саду. По словам Евгения Шелембы, все они находятся в рабочем состоянии. Родительские опасения в основном вызваны внешним видом каруселей. На самом деле механизмы таких конструкций за последние 30-40 лет не сильно изменились. А вот навесное оборудование - кабинки и т.п. - можно было бы обновить, они есть в продаже. По инициативе губернатора Псковской области во время подготовки проекта реконструкции Зеленого театра руководство «Городского парка» разработало предложения по необходимому инвентарю. Однако этим проектам не было дано хода: коронавирус и здесь перешел дорожку хорошему начинанию.

По словам главы администрации города Александра Братчикова, проблема модернизации парковых аттракционов, действительно, обсуждалась неоднократно. Надежды при этом сити-менеджер возлагает на грядущее объединение трех муниципальных учреждений: «Городского парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина», Центра социологии и маркетинга и МП «Снежинка», которое является оператором двух рыночных площадок.

«Мы это делаем, чтобы максимально сконцентрировать средства и получить возможность из объединенного ресурса хотя бы в лизинг брать новые аттракционы и карусели, - сообщил Александр Братчиков в беседе с корреспондентом ПЛН. - Такая задача стоит перед нами. Думаю, в ближайшее время сможем реализовать наши, наверное, уже не мечты, а планы о том, чтобы заменить хотя бы частично карусели и горки на новые».

Проблема аттракционов, шире - детского отдыха в Пскове - приводит не только к обсуждению того, что есть, но и того, что могло бы быть. В частности, уже не первый год в городе остро ставится вопрос об отсутствии в центре легализованных мест работы для владельцев частных батутов, прокатов велосипедов, организаторов катаний на лошадях, а также нестационарных ларьков типа «Вода-мороженое».

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В нынешнем году ситуация усугубляется ограничениями, связанными с COVID19. «В своем обращении на последнем оперштабе губернатор Михаил Ведерников говорил о необходимости открывать малый бизнес, дать ему глоток воздуха, чтобы он не прекратил свое существование, однако, в вопросе аттракционов этому же малому бизнесу запретили работать, - пишет в редакцию ПЛН предприниматель Алина Таран. - Батуты оказались под запретом, хотя он ничем не отличается от детской площадки, только, может быть, тщательнее обработаны, и там может быть ограничено количество детей на квадратный метр». Предприниматель неоднократно обращалась за разъяснениями причин запрета на работу как к главе региона, так и в Роспотребнадзор, ссылаясь на практику других регионов, где нет деления на «батуты и не батуты».

«В Псковской области просто запретили, вообще лишая шанса как-то поднять голову, - считает Алина. - Как следствие, в будущем получим ещё одного закрытого ИП. Наше оборудование новое, соответствует всем ГОСТам, многие жители области уже соскучились по этим аттракционам и не понимают такие разделения».

Возвращаясь к практике работы частных предпринимателей в центре города, напомним, что львиная доля проблем связана с ограничениями, накладываемыми на эту территорию требованиями охранного законодательства. В настоящее время комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области по инициативе Псковского областного собрания депутатов работает над разработкой новых охранных зон исторического центра города.

Главный архитектор региона Евгений Шапкин выразил надежду, что с охранными зонами в ближайшее время «начнут разбираться», потому что на данный момент достаточно большая территория в Пскове ограничена правилами, которые ограничивают любые инициативы, и это ненормально. Вместе с тем, он отметил, что проблема может быть решена и сменой логистики отдыха: парк не обязательно должен располагаться в центре города, он может переместиться и на Запсковье, и на Завеличье. «Город не такой большой по площади - можно всегда доехать, - пояснил он. - Современный парк в Пскове должен быть - это однозначно». По мнению Евгения Шапкина, в настоящее время все упирается все же не в отсутствие вменяемой площадки, а в недостаток средств.

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Даешь децентрализацию!

А действительно: почему все так хватаются за центр? Есть ведь масса других локаций, а учитывая разрастание спальных районов Пскова, где квартиры в основном покупают как раз молодые семьи с детьми, уход на периферию, возможно, не самая плохая маркетинговая фишка?

Батутчиков, лошадников и прокатчиков (да простят они нам эти просторечные наименования) можно понять: сейчас вся логистика детского отдыха в Пскове построена вокруг парковых зон. Достаточно вспомнить, как возмущались жители, когда на время реконструкции Детского парка все аттракционы перенесли к гостинице «Рижской» (точнее, радовалось только Завеличье). Современный парк аттракционов - чем не способ «оживить» растущие как на дрожжах каменные джунгли псковских окраин?

К слову, опрос, проведенный в группе Псковской Ленты Новостей во «ВКонтакте», показал, что спальным районам тоже нужны зоны отдыха. Некоторые отмечают, что все аттракционы лучше сосредоточить в одном месте.

«Этим аттракционам более 60 лет, и я боюсь катать детей на них! - пишет одна из участниц опроса. - Не пора ли на металл сдать и для детей наших хоть что-то сделать?». Тех, кто считает, что у города есть проблемы поважнее Детского парка, в разы меньше: лишь 8% подписчиков согласны с таким мнением.

Львиная доля опрошенных (62,5%) уверена: псковские аттракционы морально устарели и нуждаются в срочной модернизации.

Инвестиции в карусели

Каким бы путем не пошел Псков - модернизацией существующих парков или открытием нового в спальном районе - ясно, что на все наши 33 удовольствия с хвостиком нужны деньги, выражаясь языком современных реалий - инвестиции.

Александр Братчиков говорит, что желающих вкладываться в псковскую сферу развлечений не так много, как хотелось бы. К тому же кроме аттракционов есть у города другие болезненные точки, на которые требуются инвестиции. Например, многострадальный Зеленый театр. Его помогают реконструировать инвесторы. «Мы только купили сцену - все остальное нам делают в виде благотворительности, - сообщил глава администрации города. - Мы в первую очередь выбрали Зеленый театр, потому что это место притяжения для многих горожан. Там проводились концерты, мероприятия, он пользовался большой популярностью».

Кроме того, по словам Евгения Шелембы, инвесторы, которые интересовались псковскими парками, не заинтересованы в сохранении сложившейся системы детского отдыха в городе.

«Они предлагают поставить аттракционы, но не совсем новые. Зачем менять шило на мыло? - задается он резонным вопросом. - Многие инвесторы хотят прийти так, чтобы парка не было, то есть прийти, поставиться, и с парком при этом не конкурировать - цены ведь у нас достаточно низкие. Поэтому хотят все разрушить и что-то сделать новое. И все время такая история: сделайте суперсовременное, а мы на стареньком будем за счет цены и качества обслуживания пытаться конкурировать».

Почему же в Пскове и его окрестностях предприниматели инвестируют во что угодно - в строймаркеты, крупные химические производства, животноводческие фермы, но не в аттракционы? Дело в том, что бизнес на развлечениях - не для слабонервных и малоденежных. По словам директора «Городского парка», новое колесо обозрения стоит порядка 45 млн (исходя из ценника миллион за метр высоты). Естественно, надо, чтобы его установка окупилась, следовательно, встает вопрос о ценообразовании. «Я скептически отношусь к таким предложениям», - признается Евгений Шелемба.

За примерами далеко ходить не надо: инвестиционная компания «АИК», которая осуществляет реконструкцию великолукского парка, планирует вложить в проект до 1 млрд рублей. Такова цена комфортного общественного пространства, пешеходного фонтана, спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов, «Динопарка», гостиницы и обновления аттракционов советского времени.

На наш вопрос о том, почему в качестве опорной площадки были выбраны именно Великие Луки, руководитель компании Александр Терентьев отметил, что Псковская область в целом очень интересный регион с большим потенциалом, но одной из задач инвестора было в определенной степени уравновесить возможности разных городов, чтобы было интересно проводить досуг не только в Пскове. «Везде есть свои жемчужины, - подчеркнул Александр Сергеевич. - Только по всей видимости, в Великих Луках это в основном промышленность. Я уверен, руководство области именно об этом думает, когда решает, например, вопрос транспортных развязок, ищет новые транспортные решения по поводу запуска электричек, новых поездок, ремонта транспортной сети. У Пскова нет минусов. У Пскова одни плюсы, просто привлекательность нашей области должна быть в каждом ее уголке».

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По словам инвестора, предложений обдумать потенциал строительства парка аттракционов в Пскове к нему пока не поступало. «Мы пока решаем конкретные задачи, локализованные в Великих Луках, - сказал он. - Если подобная идея будет озвучена - будем рассматривать».

Все лето псковские аттракционы простояли на карантине. Кстати о перспективах: даже если парку разрешат катать детей, аттракционы Летнего сада работу, скорее всего, не возобновят: там начнется реконструкция «таблетки» под Театр кукол. «На самом деле это здание - наша материально-техническая база, - объясняет Евгений Шелемба. - Без нее нам будет очень сложно. Как только начнется реконструкция, мы должны будем всю деятельность свернуть, в том числе у нас не будет возможности заливать каток зимой, который позволял нам выживать. Поскольку мы на полном самофинансировании и не получаем из бюджета ни одной копейки никогда, то все это будет грустно для парка».

Такие уж в Пскове качели - некрылатые...

Елена Никитина