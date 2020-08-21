Общество

Перевести выплату пенсии на карту «Мир» псковичи могут через личный кабинет

Перевести выплату пенсии на карту «Мир» псковские пенсионеры могут через личный кабинет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсионерам, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года, и которые изъявили желание получать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счет), банк выдает карту национальной платежной системы «Мир».

Пенсионеры, которые используют для получения пенсии карты иных платежных систем, переводятся банком на карту национальной платежной системы «Мир» по мере истечения срока действия текущих банковских карт. При этом законодательно установленный для банков конечный срок по переводу клиентов на карту «Мир» (до 1 июля 2020 года) в связи с пандемией продлен до 1 октября 2020 года.

В то же время, по своему желанию, пенсионер может получить карту «Мир» и перевести на нее выплату пенсии и сегодня, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты, при этом необходимо проинформировать Пенсионный фонд. Наиболее удобно сделать это в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг), отметил в отделении ПФР.

Чтобы подать заявление, нужно войти в личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru), используя логин и пароль портала госуслуг. Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» следует выбрать пункт «О доставке пенсии», указав способом доставки доставку через кредитное учреждение; ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка, и отправить заявление в Управление ПФР, производящее выплату.

Аналогично нужно поступать при подаче заявления о выплате социальных выплат (например, ежемесячной денежной выплаты за проживание в чернобыльской зоне): в разделе «Социальные выплаты» нужно выбрать пункт «о доставке социальных выплат», указать способ доставки через кредитное учреждение и ввести реквизиты расчетного счета банка, в котором была открыта карта платежной системы «Мир».

Также для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно обратиться в МФЦ или в ПФР лично, подав заявление на выбор способа доставки пенсии или изменение счета (прием идет только по предварительной записи).