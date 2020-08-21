Общество

Сердце с надписью «Псков» установят в Сквере имени 60-летия Октября

В Сквере имени 60-летия Октября при проведении работ по благоустройству высажены первые деревья - липы и березы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.

Как сообщили в комитете по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, всего на благоустроенной территории будет высажено около 60 деревьев и кустарников. В парке также будет произведена высадка сосен и краснолистных кленов.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря участию администрации города в проекте LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

Цель проекта - эффективное и рациональное использование депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства.

В благоустроенном сквере появятся дополнительные прогулочные дорожки, детская площадка. «Магнитом» для туристов станет установка малой архитектурной формы - сердца с надписью «Псков».

Кроме того, кованые фигуры, изготовленные псковскими кузнецами под руководством Евгения Вагина, вернутся на свои места.

Также в парке появится возможность технологического подключения для проведения массовых мероприятий с использованием светового и звукового оборудования.

Общий бюджет проекта составляет 650,6 тыс. евро (46,8 млн. руб.). Бюджет администрации города Пскова - 305, 01 тыс. евро (22 млн. руб.), в том числе собственное софинансирование - 30,5 тыс. евро (2,2 млн. руб.).

Ведущим партнером по проекту выступает Городская Дума города Резекне (Латвия), с российской стороны партнером является Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова.

Напомним, обновленный сквер жители и гости города увидят 29 августа.