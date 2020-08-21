Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Шерстобитовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Как осуществляется регистрация браков в условиях ограничительных мер? В чью пользу сегодня соотношение браков и разводов?Возросла ли смертность в Псковской области в 2020 году? Кроме того, речь пойдет о работе мировых судов, как можно получить бесплатную юридическую помощь и надо ли расширять юрисдикцию суда присяжных.

Ведущий эфира - Константин Калиниченко.

Радиослушатели могут задать свои вопросы Сергею Шерстобитову по телефону 56-73-72.