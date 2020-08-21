Общество

Сотрудники палкинского психинтерната повысят квалификацию

Сотрудники Первомайского психоневрологического интерната в Палкинском районе повысят квалификацию в рамках грантового контракта по проекту ER153 «Сотрудничество профессиональных и местных сообществ для улучшения качества медицинских услуг, реабилитации и социальной инклюзии в приграничных территориях Эстонии и России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов. Ведущим партнером проекта стал Центр здоровья Муствеэ. Бюджет проекта составляет порядка 10,5 млн рублей. Мероприятия будут проходить в течение года: с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021 года.

Проект будет способствовать улучшению качества медицинских услуг, реабилитации и социальной инклюзии в приграничных территориях Эстонии и России, способствовать сотрудничеству профессиональных и местных сообществ. Также запланированы Дни инклюзии. Их цель - сделать общество терпимым и внимательным к качеству повседневной жизни людей с особыми потребностями.

По итогам реализации проекта 50 сотрудников организаций, участвующих в нем, смогут повысить профессиональную квалификацию в соответствии с национальными стандартами России и Эстонии. Около 20 сотрудников партнерской организации из Эстонии также улучшат знание русского языка для повышения комфорта общения с русскоязычными пациентами, которые составляют около 70% от общего числа.

Коммуникация и обмен лучшими практиками также будут организован в рамках проекта. Помимо этого, обе организации смогут улучшить медицинское, бытовое оснащение, повысить уровень доступной среды.

Необходимость более внимательного отношения к людям с особыми потребностями будет подчеркнута в рамках мероприятий проекта, поскольку равный, свободный доступ всем пациентам к социальному обеспечению, внедрение эргономических решений в повседневную жизнь улучшает качество жизни пациентов и условия труда работников участвующих в проекте организаций.