Общество

Единороссы передали экземпляры Конституции в псковские школы

Активисты партии «Единая Россия» передали 60 экземпляров брошюр с новой редакцией Конституции РФ в псковские школы №№ 9, 12, 16. Брошюры вручены директорам учебных заведений, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Изучение Конституции РФ очень важно для молодого поколения, поскольку это основной закон страны. Также в преддверии Дня флага России мы передали в школы российские триколоры, которые будут использоваться в проведении патриотических мероприятий и флешмобов», - рассказала секретарь первичного отделения партии №73 Любовь Рычак.