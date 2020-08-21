Общество

С 25 августа на регистрации брака в псковском ЗАГСе смогут присутствовать до 30 человек

С 25 августа количество присутствующих на регистрации брака в псковском ЗАГСе увеличивается до 30 человек. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов сегодня, 21 августа, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Он напомнил, что в настоящий момент на регистрации брака возможно присутствие 10 человек, при этом они должны находится в масках. Молодоженам можно снять маску с момента обмена кольцами и до конца фотосессии.

По словам гостя студии, церемонии бракосочетания в период пандемии коронавируса не прекращались. «Мы проявляем заботу о псковичах, посетителях и не забываем о своих сотрудниках, важно соблюдать безопасность и не допустить очагов заражения», - отметил Шерстобитов и добавил, что, к примеру, в Дагестане и на Чукотке в ЗАГСах зафиксированы очаги заражения коронавирусом.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что если бы все соблюдали масочный режим в общественных местах, проблема пандемии в Псковской области не стояла бы», - считает Сергей Шерстобитов.