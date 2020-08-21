В МЧС напомнили псковичам об опасности открытых окон для детей

Жителей Псковской области предупреждают об опасности открытых окон для детей. На сайте регионального управления МЧС размещены правила, которые помогут обеспечить их безопасность и избежать трагедии.
«Легкий доступ детей к окнам представляет для них огромную опасность. Недостаточный контроль родителей, а также москитные сетки, устанавливаемые на пластиковые окна, - все это может привести к трагедии. При падении из окна дети получают тяжелейшие травмы, а в некоторых случаях ребенок может погибнуть или остаться инвалидом на всю жизнь», - предупредили в ведомстве и дали рекомендации:
- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;
- во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители;
- не разрешайте малолетнему ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
- ни в коем случае не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Он может проснуться и направиться к открытому окну или балкону;
- отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это обезопасит ребенка от случайного попадания на подоконник;
- помните, что москитные сетки представляют большую опасность: ребенок может опереться на нее, и в результате выпасть вместе с сеткой;
- установите на окна специальные устройства, блокирующими его открывание;
- тщательно подбирайте аксессуары на окна. Средства солнцезащиты: жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, спровоцировать удушье.
«Всего 30 секунд хватает ребенку, чтобы открыть окно. Поэтому сделайте ваше окно безопасным, чтобы предотвратить беду! Ведь жизнь ваших детей - в ваших руках!» - призвали псковичей.