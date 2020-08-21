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Общество

В МЧС напомнили псковичам об опасности открытых окон для детей

21.08.2020 14:00|ПсковКомментариев: 1

Жителей Псковской области предупреждают об опасности открытых окон для детей. На сайте регионального управления МЧС размещены правила, которые помогут обеспечить их безопасность и избежать трагедии.

«Легкий доступ детей к окнам представляет для них огромную опасность. Недостаточный контроль родителей, а также москитные сетки, устанавливаемые на пластиковые окна, - все это может привести к трагедии. При падении из окна дети получают тяжелейшие травмы, а в некоторых случаях ребенок может погибнуть или остаться инвалидом на всю жизнь», - предупредили в ведомстве и дали рекомендации:

- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;

- во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители;

- не разрешайте малолетнему ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;

- ни в коем случае не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Он может проснуться и направиться к открытому окну или балкону;

- отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это обезопасит ребенка от случайного попадания на подоконник;

- помните, что москитные сетки представляют большую опасность: ребенок может опереться на нее, и в результате выпасть вместе с сеткой;

- установите на окна специальные устройства, блокирующими его открывание;

- тщательно подбирайте аксессуары на окна. Средства солнцезащиты: жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, спровоцировать удушье.

«Всего 30 секунд хватает ребенку, чтобы открыть окно. Поэтому сделайте ваше окно безопасным, чтобы предотвратить беду! Ведь жизнь ваших детей - в ваших руках!» - призвали псковичей.

Теги: #МЧС #безопасность #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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