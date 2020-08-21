Общество

До 30 пар в день заключают брак в псковском ЗАГСе

До 30 пар в день заключают брак в псковском ЗАГСе. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов сегодня, 21 августа, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Поток как на конвейере. В летний период и по сентябрь включительно регистрация браков идет через каждые 15 минут. Потоки нескончаемые», - рассказал гость студии.

Он также отметил, что, согласно статистическим данным в Псковской области, большинство пар вступают в брак в возрасте до 30 лет.

Сергей Шерстобитов также заметил, что в регионе чаще вступают в брак, нежели разводятся.