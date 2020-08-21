Общество

«Дневной дозор»: Почему продолжаются поборы с родителей учеников в псковских школах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 13 августа. Ведущая Любовь Кузнецова разбиралась, почему в псковских школах продолжаются «денежные поборы» с родителей учеников.

Фото: pixabay.com

Август для всех причастных к сфере образования - горячая пора. Одни готовят школы и садики к новому сезону, другие заняты сбором детей: одежда и обувь, канцелярия и портфели. Все реже звучат сообщения о том, что с родителей школа что-то собирает: на окна или линолеум, учебники или занавески. Однако из категории так называемых «поборов» все еще не ушли: ни хозяйственные нужды школы или класса, ни косметический ремонт, кое-где собирают на учебники и предметные рабочие тетради, на праздники и поздравления детям и педагогам. Надо сказать, что само понятие «школьных поборов» появилось в тяжелые 90-е годы, когда в стране не то что про ремонты школ никто не думал, зарплаты учителям и воспитателям платили раз в полгода. А учить и учится было нужно. Вот и собирали с родителей буквально на все. Те времена остались в прошлом, как и двадцать лет благополучия новой, путинской России. Громко звучат заявления о бесплатном образовании, прописанном в Конституции (после недавних событий мы стали знать ее содержание чуть лучше, чем прежде). Особенно торжественно в последние годы говорится про реализацию нацпроектов, в том числе и профильных - «Образование» и «Демография». Так почему тогда на определенные нужды сборы продолжаются? Какие они имеют формы? Как их объясняют чиновники и как к ним относятся родители?

Адекватно относится к помощи, которую периодически приходится оказывать школе, депутат областного Собрания, многодетная мама Дарья Козьякова. Она считает, что слово «поборы» - это архаизм. Она по своей основной деятельности знакома с вопросами бюджетирования и заявляет: некоторые вопросы системы образования находятся в полномочиях местных бюджетов, где денег не на все хватает. Приходится помогать, причем запредельных сумм или трудозатрат нет, и все на добровольных началах.

Все зависит от акцентов, которые человек расставляет для себя в жизни. И если родителю небезразлично то, как развивается, в каких условиях находится его ребенок, то я бы назвала это помощью в рамках взаимодействия, создания общего пространства для наших же детей. Лично я отношусь к этому очень адекватно. Мы, как все родители, помогаем школе в организации ремонта, проведении каких-либо мероприятий, закупке инвентаря, канцелярии. Это нормально, воспринимается абсолютно адекватно, потому что это нужно для наших детей. Тот объем средств, который тратит государство, не малый, но, к сожалению, на все его не хватает. Прекрасно знаю, что такое местный бюджет. На все банально не хватает денег. Есть болевые точки, которые закрываются: электричество, зарплата, тепло. А если хотим чего-то большего, то эффективно в адекватных объемах оказать помощь. В конце года вносим символически средства на ремонт школы, совершенно копеечные расходы. В рамках нашего класса, чтобы изготовить методическую литературу, с родителями покупали принтер за счет фонда средств класса. Фонд класса у нас формируется только в рамках родительского комитета. Сам педагог, не дай бог, не проводит никаких сборов денежных средств. Если деньги и собирают, то кто-то из родителей, который потом отчитывается перед другими родителями о том, на что пошли эти средства. Лично в той школе, где обучаемся мы, заведено так, что ни директор, ни учитель, ни сотрудники школы к этому отношения не имеют. Они могут попросить о чем-либо, а мы организуем. Мы знаем, что есть бабушка, которая тянет внуков, потому что не очень хорошо поступили с ними родители. И я понимаю, когда сдаем символическую тысячу на год в фонд класса, для нее это тяжело. Мы к этому адекватно относимся, по-семейному, купим подарки за счет средств других ребят.

Определенными вещами родителям приходится помогать не только сельским, но и городским школам. Неформальный лидер псковских справедливороссов, отец троих детей Олег Брячак в партийной приемной слышит пусть редкие, но негодующие отзывы родителей, лейтмотив которых понятен: если заявлено бесплатное образование, почему по факту это бывает не так?! Впрочем, заявлений, что средства идут кому-то в карман, Олегу Брячаку слышать не приходилось. И за улучшение комфорта пребывания детей в школе он платить или помогать образовательному учреждению готов.

Для того, чтобы создать комфортные условия, существуют сборы родителей на те или иные полезные для класса или школы вещи. Если бы эти сборы шли кому-то в карман - это неправильно. А если родители скидываются по-возможности, улучшают быт своих детей в школе, качество образования, то это и не совсем плохо. Меня это не напрягает, потому что делается это для детей. Хотя, откровенно говоря, ко мне поступают сигналы или жалобы от родителей по поводу сборов, которые они считают незаконными. Понятно, что родители сами не хотят портить отношения с учителями, и не могут в открытую заявить о своем несогласии.

Формы сборов денег с родителей на нужды школы нет уже лет пять, заявила в интервью нашей программе директор школы №5 города Пскова имени Марка Евтюхина Наталья Веселкова. Школа не элитная, ходят дети из семей со средним, по псковским меркам, достатком. Директор признает: бывают ситуации, когда учебников на всех учеников не хватает. Но в XXI веке из ситуации, говорит Наталья Веселкова, находят современный способ выйти: без поборов с родителей.

Когда каждый август начинают говорить пресловутую фразу «опять собирают на шторы», мне хочется задать вопрос: «Где вы эти шторы видели в ХХI веке?». В нашей школе конкретно штор не существует как минимум лет 10. На учебники деньги не собираются. Даже если не хватает наших финансовых средств на приобретение бумажных версий учебников, а их нам приходится менять почти каждый год, мы обеспечиваем наших детей PDF-версиями. Естественно, все бесплатно. PDF-версии приобретаем, раздаем детям, чтобы они могли ими пользоваться на своих электронных носителях. В течение последних учебных лет мы можем предложить приобрести родителям какие-то рабочие тетради или учебные пособия, которые могли бы помочь ребенку при изучении определенного предмета. Но выбор всегда за родителями. Если они считают нужным приобрести данное пособие, если у них есть на это материальные средства, то покупают. Если они считают, что дидактического раздаточного материала в школе достаточно, они не приобретают эти пособия. И никоим образом этот ребенок не ущемляется в своих правах. По опыту последних лет - дидактические пособия большинство родителей не приобретает. И это никак не мешает детям полностью изучать учебный материал. Что касается средств на так называемые ремонты, покраски. В нашей школе, как и в любой другой, существует утвержденный локальный акт, который называется «Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах в образовательное учреждение». Он размещен на сайте образовательной организации для широкого доступа. В нем четко прописано, что если родитель захотел пожертвовать определенную сумму школе на какую-то цель, он может сделать это через расчетный счет школы, указав, на что он хочет пожертвовать деньги. Как показывает практика последних лет, родители не изъявляют желания это делать. Поэтому все, что в наших силах, мы делаем. Я имею в виду материальное обеспечение школы, подготовку к новому учебному году, приобретение учебников, обеспечение детей PDF-версиями. Но если родители помогают нам физически подготовить кабинет - помыть окна, парты - мы им безмерно благодарны. Статья расходов на приобретение предметов, связанных с эпидемической безопасностью, остается за бюджетной образовательной организацией. В этом помогает муниципалитет, без него мы никак не справимся. Что касается поборов с родителей - мы даже не предполагаем этой мысли. Правды ради нужно сказать, что кроме школьного существует еще и дошкольное отделение, которое не закрывалось с апреля. Мы работали в штатном режиме, обеспечивая средствами индивидуальной защиты, работу рециркуляторов, дезинфекцию. Все, как положено, по новым нормам. И не прибегали в этом случае и не собираемся к помощи родителей.

А вот от многих родителей учеников самой современной школы города - Псковской инженерно-лингвистической гимназии - можно услышать: большие деньги отдаем за пейсы, то есть за рабочие тетради по иностранному языку. Форму купи, канцелярию купи, еще и учебные пособия купи - в копеечку обходится бесплатное образование! - заявляют они. Руководитель ПИЛГ Татьяна Светенко говорит прямо: в образовательном учреждении есть бесплатные и платные услуги, даже есть должность: замдиректора по платным услугам. Должностное лицо раз в полгода отчитывается за свою деятельность публично. Никакой «левой кассы», «сборов денег втихую» нет, но если у родителей есть потребность в дополнительной платной услуге - через бухгалтерию, рассказывает Татьяны Светенко.

Все, что организует школа, - это в рамках закона об образовании, государственных образовательных стандартов. Все, что в рамках образовательной программы, - бесплатно. Все учебники дети получают бесплатно. Что касается иностранного языка, в первых классах он не предусмотрен. Поэтому, по желанию родителей, это предоставление платной услуги через бухгалтерию гимназии, через договор, который родители подписывают. Учебные пособия, естественно, для первых классов мы тоже вынуждены приобретать, поскольку их нет в федеральном перечне обязательных учебных пособий. Это же касается и дошкольного отделения. Это сверх учебного плана, который мы реализуем. Это добровольная основа, родители сами стремятся на лингвистическую программу, потому что она дает превосходный результат, который можно увидеть по итогам Единого государственного экзамена. Она нам самим нравится. Наши дети по ней учились, мы тоже приобретали учебные пособия - это собственность семьи, школа к ним не имеет никакого отношения в плане собственности. Они остаются с ребенком, в семье.

Есть примеры, когда с родителей на так называемые нужды школы и класса не собирают средства, но просят помочь физическим трудом: например, пару часов свободного времени побыть электриком или маляром. Кто-то возмущается и взамен себя (ввиду занятости или отсутствия соответствующего навыка) готов заплатить и нанять профессионала. Кто-то, вспоминая свое детство, идет на этот шаг. Как правило, подобными вещами не занимаются ни руководство, ни педколлективы учебных учреждений. Всеобщей практикой в школах и садах стали родительские советы: они собирают на символические подарки или цветы для классных руководителей и учеников к дню рождения, организовывают экскурсии, походы в театры или музеи. С такой формой родительской кооперации знакома многодетная мама, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова.

Мой ребенок ходил в школу №12 и детский сад №6 «Звездочка». Никогда ничего не собирали. Соответственно, с этой проблемой мы не сталкивались. Не было необходимости принимать решение сдавать денежки или нет. Максимум мы добровольно собирали на подарки для класса, поздравить классного руководителя или основного воспитателя. Такие действия считаю нормальными и всегда буду их добровольно поддерживать.

Если у родителей есть желание помочь школе или садику финансами, это можно сделать законным способом и на добровольных началах. Руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко сообщила нашей программе, что финансовые благотворительные пожертвования родители могут перечислить на счет образовательных учреждений безналичным способом, все до копейки будет учтено, принято на баланс и затем предоставлен отчет. Схема полностью прозрачная. В век цифровых технологий, развития интернета и соцсетей слишком высок риск собирать деньги, как это было ранее, говорит Анна Кузыченко, да и потребности не те, что даже 3-5 лет назад, многое изменилось в лучшую сторону, говорит она. И призывает родителей сообщать о фактах поборов, если таковые появляются.

Я пришла в муниципальную систему образования в 2015 году. И еще тогда в управление образования поступали жалобы от родителей или вопросы о том, почему они должны сдавать деньги. Но это было пять лет назад. А в последние годы мы не сталкиваемся с такими жалобами или обращениями. И, наверное, сталкиваемся не потому, что замалчивают или боятся написать, а потому, что у муниципалитета есть трехлетние планирование по финансированию наших образовательных организаций, которое включает в себя материально-техническую базу, обслуживание, содержание зданий, пресловутые стулья, парты, ноутбуки, проекторы, даже окна и так далее. В том числе, не сталкиваемся с жалобами на поборы еще и потому, что у каждой школы есть локальный нормативный акт, который узаконил благотворительную помощь от родителей, сделал схему совершенно прозрачной. Если родитель желает помочь в решении какой-то проблемы, он может перечислить благотворительные пожертвования на счет образовательной организации, которые ставятся на баланс, обозначается, что эта помощь пришла извне. Не думаю, что сегодня мы должны бояться и говорить о том, что в наших школах или детских садах процветают поборы, сборы или что-то подобное. Не исключаю, что кто-то, может, сталкивается с тем, что родительский комитет предлагает сдать деньги на ремонт класса, замену окна, стульев. Но я обращаю внимание каждого родителя - это ваша добрая воля, инициатива. Если вы не согласны с решением родительского комитета, вы имеете полное право не сдавать ни одной копейки, потому что образование в нашей стране бесплатное. Все инициативы родительского комитета должны быть узаконены протоколом и подписями всех родителей, которые готовы их поддержать. Если кто-то столкнулся с ситуацией, которая кажется несправедливой, оскорбительной или обидной, убедительно прошу - обращайтесь к нам в управление образования администрации города Пскова письменно, по электронной почте. Мы всегда решим и рассмотрим каждый конкретный вопрос. И я уверена, что мы всегда найдем точку взаимопонимания.

Объективности ради стоит отметить, что в последние несколько лет встречаются отдельные заявления от родителей про разные виды так называемых «поборов». Тогда как лет 5-6 назад это было явление не редкое. Изменилась ситуация, люди стали более чуткими к подобного рода вещам и быстро заявляют о проблеме в СМИ и соцсетях. Однако же нельзя сказать, что у нас образование бесплатное в полном смысле этого слова: за отдельные вещи родителям нужно заплатить, поучаствовать, поспособствовать. Эти процессы стали юридически грамотно оформляться, имеют добровольный характер (но иногда с элементами морального выбора: будет ребенок как белая ворона в классе или нет). Однако все это есть. То есть родители платят налоги, за счет которых реализуются нацпроекты, и в меру сил и возможностей платят повторно. Успокаивая себя тем, что все это на благо детей.