Общество

«Подстрочник» с Сергеем Шерстобитовым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись видеотрансляции программы «Подстрочник» на «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) от 21 августа 2020 года с председателем комитета юстиции Псковской области Сергеем Шерстобитовым.

Как осуществляется регистрация браков в условиях ограничительных мер? В чью пользу сегодня соотношение браков и разводов?Возросла ли смертность в Псковской области в 2020 году? Также Сергей Шерстобитов рассказал о работе мировых судов, как можно получить бесплатную юридическую помощь и надо ли расширять юрисдикцию суда присяжных.