Общество

Очистные сооружения установили в ходе реконструкции мостов в Острове

Локальные очистные сооружения установили в ходе реконструкции цепных мостов в Острове, пишет районная газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

Очистные сооружения позволят отвести ливневые воды из галерей архитектурного сооружения.

Фото: газета «Островские вести»

Кроме того, строители восстановили объемную надпись с указанием года создания мостов. Напомним, что их строительство завершилось в ноябре 1853 года.

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Цепные мосты через реку Великая в Острове - объект культурного наследия федерального значения. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Конструкция мостового перехода состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих в одном створе оба рукава реки. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века мосты образуют уникальный архитектурный ансамбль.