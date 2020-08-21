Общество

Мобильные телефоны вручили фронтовикам в Пскове и Куньинском районе

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов вручил мобильные телефоны двум участникам Великой Отечественной войны, проживающим в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Телефоном с бесплатной мобильной связью будет пользоваться Виктор Андреев, который воевал в пехоте и закончил войну под Харьковом. Сразу после войны он поступил в военное училище и дослужился до полковника.

Еще один телефон вручен Владимиру Васильеву. В годы оккупации Пскова немецко-фашистскими захватчиками он был подпольщиком, а потом ушел в партизаны. Под руководством Владимира Васильева действовала группа партизан из 6 человек, которые проводили диверсионные операции против оккупантов.

«Сейчас Владимир Дмитриевич полон сил и даже ведет дневник, в котором фиксирует значительные события своей жизни. Он поделился, что обязательно опишет в своем дневнике сегодняшний день - визит депутата и приятный подарок. Принимая подарок, фронтовик высказал самое главное пожелание - чтобы не было войны!» - рассказал Денис Иванов.

Также мобильный телефон вручили участнику Великой Отечественной войны Надежде Федоровой. Его привез псковичке депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

В Куньинском районе член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Савельев передал новые мобильные телефоны трем участникам Великой Отечественной войны. Их обладателями стали супруги Василий и Евгения Гавриловы из деревни Огородцы и житель поселка Кунья Николай Сафронов.

Аппараты специально предназначены для людей старшего поколения: крупные кнопки, голосовое сопровождение во время набора цифр. Однако их главным достоинством является то, что все они имеют безлимитный тариф. Пополнение баланса не требуется: для того, чтобы делать звонки, телефон нужно только заряжать. Ежемесячно есть 300 минут телефонных звонков и 150 СМС-сообщений. В аппаратах имеется кнопка SOS, при нажатии которой идет экстренный вызов о помощи. Кроме того, в телефон волонтеры заносят номера оперативных служб, лечащего врача фронтовика и закрепленных за ним соцработника и волонтера.