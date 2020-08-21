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Общество

Псковских школьников предупредили об ответственности за вандальные надписи

21.08.2020 20:43|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники псковской полиции встретились с воспитанниками летних пришкольных лагерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД. 

В гостях у школьников, отдыхающих в летнем лагере дневного пребывания, организованном на базе Гуманитарного лицея, побывала старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову майор полиции Анна Иванова.

«Интерактивное общение получилось не только интересным, но и познавательным. Страж порядка познакомила ребят с важной информацией - разъяснила правила безопасного поведения в общественных местах, рассказала о временных рамках нахождения на улице без законных представителей и правовых последствиях административных правонарушений», - отметили в ведомстве.

Особое внимание Анна Иванова уделила бережному отношению юных жителей к культурному наследию Пскова, недопущению нанесения вандальных надписей и изображений, а также напомнила об ответственности за подобные действия.

Завершилась встреча пожеланиями успешной учебы и интересных событий в предстоящем учебном году.

Теги: #умвд россии по псковской области #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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