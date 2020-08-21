Общество

Названы самые востребованные профессии и навыки

Социальная сеть LinkedIn опубликовала списки самых востребованных профессий и навыков в текущем месяце. Сохраняется выраженный спрос на работников служб жизнеобеспечения. Многие компании также ищут консультантов и продавцов, особенно в таких сферах как финансы и здравоохранение, пишет портал searchengines.guru.

Самые востребованные сотрудники: специалист по продажам, водитель службы доставки еды, дипломированная медсестра, разработчик программного обеспечения, сотрудник магазина, кассир, финансовый консультант, биржевой клерк, руководитель отдела обучения и менеджер проектов.

В LinkedIn также составили отдельный список для удаленной работы. Самые частые вакансии в этом сегменте: разработчик/архитектор программного обеспечения, DevOps-инженер, менеджер по работе с клиентами, бэкенд-разработчик, менеджер проектов, делопроизводитель, менеджер по продажам, представитель по развитию продаж, инженер полного стека (full-stack разработчик).

Согласно LinkedIn, 83% вакансий, опубликованных за период с июня по июль 2020 года, требовали минимум один из следующих навыков: коммуникативные навыки, управление бизнесом, решение проблем, Data Science, технологии хранения данных, техническая поддержка, лидерство, управление проектами, цифровая грамотность, обучение и развитие сотрудников.