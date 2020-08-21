Общество

Фонд Оксаны Федоровой запустил проект для женщин «Я стала другой»

Фонд Оксаны Федоровой запустил социальный проект для женщин «Я стала другой». Это возможность для женщин из многодетных и малообеспеченных семей получить знания из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья от профессионалов высшего уровня, которые помогут раскрыть свой потенциал и самореализоваться в профессиональной и социальной сфере.

Консультанты по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф, эксперты Национального центра финансовой грамотности –Елена Дроздова и Елена Феоктистова участвуют в проекте и проводят мероприятие по финансовой грамотности. В настоящее время на участие в проекте уже поступила почти тысяча заявок. Проект стартовал в июле и рассчитан на 4 месяца, завершится в октябре, пишет «НЦФГ».

Каждая женщина мечтает о счастливой жизни, в которой гармонично сочетаются семья, любимое дело и самореализация. Однако большинство женщин из малообеспеченных и многодетных семей, которые зачастую живут в условиях дефицита времени и средств, забывают о себе, откладывая свои планы и мечты «на потом», отмечает источник. В рамках гранта «Москва – Добрый город» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы фонд «Спешите делать добро!» разработал проект, который направлен на многопрофильную интеллектуальную помощь женщинам, готовым развиваться и менять свой образ жизни к лучшему.

Важной составляющей проекта является работа с психологами по выработке навыков управления стрессом, формированию навыков психологической защиты от агрессоров, а также выработка уверенности в себе и умение слышать своих детей, партнеров, коллег, оппонентов. В июле и августе к проекту присоединились более 250 женщин, проведено свыше 50 вебинаров. Участницы отмечают, что после режима самоизоляции для многих вопрос общения и возможность получить экспертную информацию по таким острым для каждой женщины темам, как финансовая устойчивость, психологический баланс, умение выстраивать свой жизненный план, управлять стрессом, - как никогда актуален.

Директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка отметила: «НЦФГ всегда поддерживает социальные проекты и развивает собственные. Например, во время пандемии мы организовали социальный проект для помощи жителям России во время самоизоляции, и он охватил более 15 млн человек. Мы благодарим организаторов и экспертов, которые откликнулись и приняли участие в проекте "Я стала другой". Очень важно, что благодаря команде экспертов — психологов, стилистов, коучей участницы проекта получат практические навыки, которые обеспечивают режим перезагрузки, раскрывают внутренний потенциал, вдохновение и желание жить новой, более счастливой и полноценной жизнью. Полученные знания придадут участникам сил и уверенности в себе, а также помогут им в дальнейшем повысить качество и уровень своей жизни».

Елена Дроздова и Елена Феоктистова – консультанты по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф, эксперты Национального центра финансовой грамотности расскажут про налоговые вычеты, финансовое здоровье, основы инвестирования и накопления, льготы и пособия.

«Социальный проект "Я стала другой" — это возможность для женщин из многодетных и малообеспеченных семей получить знания из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья от профессионалов высшего уровня, которые помогут раскрыть свой потенциал и самореализоваться в профессиональной и социальной сфере», - отметила основатель благотворительного фонда «Спешите делать добро!», телеведущая, Мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова.

К проекту в качестве звездных амбассадоров и экспертов подключились более 20 известных женщин: Надежда Ангарская, Наталия Медведева, Светлана Зейналова, врач Марият Мухина, Регина Мянник, Елена Ханга, Ирина Тонева, Согдиана, Карина Мишулина, Анна Калашникова, Вера Красова, Катя Гершуни и многие другие. Главным консультантом проекта выступает известный психолог, медиа-эксперт, бизнес-коуч Анетта Орлова, в рамках тематики «Здоровье» основным экспертом проекта выступает балерина, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, а уроки по стилю и красоте даст Оксана Федорова.

Проект построен по принципу учебно-практических модулей с лекциями, мастер-классами и семинарами от экспертов-лекторов и звездных наставников из числа психологов, стилистов, артистов и общественных деятелей, которые в доступной удобной форме дают участницам полезные знания по трем ключевым темам: красота, психология и здоровье.

Регистрация участниц проекта возможна на сайте https://fedorovafond.ru/2020/, группы участниц формируются ежемесячно в период с июля по октябрь 2020 года. В рамках проекта участницы проходят режим «перезагрузки» - получают навыки, которые помогут им поверить в себя, сформулировать жизненные цели, стать более уверенными и счастливыми и в перспективе повысить уровень доходов. На основании данных проекта фондом будут подготовлены практические рекомендации для органов власти Москвы по разработке и реализации социальных программ в поддержку женщин из многодетных и малообеспеченных семей.