Общество

Губернатор: Современный этап развития Псковской земли начался 76 лет назад

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей региона с годовщиной образования Псковской области.

Он отметил, что современный этап развития Псковской земли начался 76 лет назад, после освобождения от фашистской оккупации. Впереди был еще один год войны, Великая Победа и долгое восстановление разрушенных городов, поселков, промышленности и сельского хозяйства. За успехи в этой работе, проявленную доблесть в борьбе за свободу Псковская область была удостоена ордена Ленина - высшей государственной награды СССР за выдающиеся и исключительные достижения.

«Спустя годы наш регион остается родиной трудолюбивых, надежных и смелых людей, искренне любящих свою страну. Общими усилиями мы добиваемся значительных побед и все чаще говорим слово "впервые". Только за последние годы мы запустили долгожданные направления авиа- и железнодорожных маршрутов, нашли решения десятилетиями копившихся проблем в сфере развития газификации, модернизации ЖКХ, расселения аварийного жилья, обновления инфраструктуры скорой помощи, начали строительство новой областной инфекционной больницы. Во многих муниципалитетах впервые за десятилетия строятся многоквартирные дома, обновляются парки, восстанавливаются культурные достопримечательности: городской вал в Опочке, цепные мосты в Острове, башня Варлаамовского угла, набережная реки Шелонь в Порхове и многое другое», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область - удивительный край, который вобрал в себя лучшее из каждой исторической эпохи.

«Наша общая задача - беречь многовековое наследие и привносить современность в каждую сферу. Вместе будем делать все необходимое, чтобы жизнь в Псковской области стала достойной и комфортной. Уверен, как и всегда в истории нашей земли. Впереди нас ждет множество побед. С праздником уважаемые жители и гости Псковской области. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия», - поздравил губернатор.