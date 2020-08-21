Общество

Школьная ярмарка открылась в Пскове

Школьная ярмарка открылась в новом шатре на рынке по улице Текстильной, 9 в Пскове. Она продлится до 31 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Ориентировочный режим работы шатра: с 11:00 до 19:00. С этого года власти Пскова планируют увеличить сроки ярмарок для удобства жителей.

Кроме того, в этом году планируют провести осеннюю ярмарку «Дары осени» с привлечением производителей различной продукции.

Предполагается, что подъезд, разгрузку товара и вечернюю загрузку будут проводить в такое время, чтобы не причинять неудобства соседним торговым павильонам. Этот режим пропишут в правилах рынка.

Шатер предназначен для организации различных ярмарок с привлечением отечественных и иностранных фермеров, а также для проведения городских мероприятий формата «Псков-Экспо», добавили в пресс-службе.