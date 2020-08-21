Общество

60 сенсорных киосков закупят для медучреждений Псковской области

60 сенсорных киосков (информационных терминалов) закупят для медицинских учреждений Псковской области. Соответствующая аукционная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Терминалы должны быть оборудованы специализированными программно-аппаратными средствами, позволяющими выполнять следующие функции: работа в графическом интерфейсе, совместимость с криптографическим программным обеспечением, поддержка сетевых протоколов TCP/IP, восстановление работоспособности при программно-техническом сбое, проигрывание аудио и видео файлов, поддержка файловой системы NTFS и FAT, средства защиты данных, передаваемых по локальной сети и сети Интернет по IP-протоколу.

Начальная (максимальная) цена контракта - 10 499 400 рублей. Аукцион в электронной форме состоится 3 сентября.

Терминалы необходимо поставить в течение 55 рабочих дней с даты заключения контракта.

Адреса поставки сенсорных киосков