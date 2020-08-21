60 сенсорных киосков закупят для медучреждений Псковской области

60 сенсорных киосков (информационных терминалов) закупят для медицинских учреждений Псковской области. Соответствующая аукционная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Терминалы должны быть оборудованы специализированными программно-аппаратными средствами, позволяющими выполнять следующие функции: работа в графическом интерфейсе, совместимость с криптографическим программным обеспечением, поддержка сетевых протоколов TCP/IP, восстановление работоспособности при программно-техническом сбое, проигрывание аудио и видео файлов, поддержка файловой системы NTFS и FAT, средства защиты данных, передаваемых по локальной сети и сети Интернет по IP-протоколу.
Начальная (максимальная) цена контракта - 10 499 400 рублей. Аукцион в электронной форме состоится 3 сентября.
Терминалы необходимо поставить в течение 55 рабочих дней с даты заключения контракта.
Адреса поставки сенсорных киосков
|
п/п
|
УЧРЕЖДЕНИЕ
|
АДРЕС
|
|
|
ГБУЗ Бежаницкая межрайонная больница
|
Бежаницы, ул. Советская д. 55
|
1
|
|
ГБУЗ КВД
|
Великие Луки, ул.Некрасова д.9
|
1
|
|
ГБУЗ ПООД
|
Великие Луки, ул.Ставского 77
|
1
|
|
Великолукская межрайонная больница
|
Великие Луки, ул. Пионерская д.10
|
1
|
|
Великолукская межрайонная больница
|
Великие Луки, ул.Больничная д.8
|
1
|
|
Великолукская межрайонная больница
|
Великие Луки, пр-т Гагарина 17
|
1
|
|
Великолукская детская городская больница
|
Великие Луки, ул. С.Ковалевской 18/16
|
1
|
|
Великолукская детская городская больница
|
Великие Луки, ул. Л.Толстого12
|
1
|
|
Великолукская межрайонная больница
|
Великие Луки, п.Золотково,поликлиника
|
1
|
|
Великолукская стоматологическая поликлиника
|
Великие Луки, ул.Гагарина 9
|
1
|
|
Великолукская межрайонная больница
|
Великие Луки, ул.Дружбы 11
|
1
|
|
ГБУЗ Наркодиспансер
|
Великие Луки, ул.Сибирцева 40
|
1
|
|
Гдовская районная больница
|
Гдов, ул.Белоцерковец, д.33
|
1
|
|
Дедовическаярайонная больница
|
Дедовичи, ул. Октябрьская д.41
|
1
|
|
Порховская межрайонная больница
|
Дно, ул. К. Маркса, 19
|
1
|
|
Опочецкая межрайонная больница
|
Красногородск, поликлиника, каб №1, ул. А. Никандровой 37
|
1
|
|
Великолукская межрайонная больница
|
Кунья, ул.Больничная 26
|
1
|
|
ГБУЗ Бежаницкая межрайонная больница
|
Локня, ул.Социалистическая 48
|
1
|
|
Невельская межрайонная больница
|
Невель, ул.Больничная 5 взрослая регистратура
|
1
|
|
Пушкиногорская межрайонная больница
|
Новоржев, ул.Медицинская 2(поликлиника)
|
1
|
|
Новосокольническая межрайонная больница
|
Новосокольники, ул.Партизанская, д.13В
|
1
|
|
Опочецкая межрайонная больница
|
Опочка, детская поликлиника ул.Гагарина, д. 65, корп. А
|
1
|
|
Опочецкая межрайонная больница
|
Опочка, ул. Гагарина, 65, взрослая поликлиника
|
1
|
|
Опочецкая стоматологическая поликлиника
|
Опочка, Набережная 4
|
1
|
|
Островская межрайонная больница
|
Остров, К. Маркса 10 (поликлиника взрослая)
|
1
|
|
Псковская межрайонная больница
|
Палкино, ул. Рабочая 7а(взрослое)
|
1
|
|
Печорская районная больница
|
Печоры, ул. Набережная д.22
|
1
|
|
Стругокрасненская межрайонная больница
|
Плюсса, ул.Ленина д.30
|
1
|
|
Порховская межрайонная больница
|
Порхов, ул. Мебельная 4
|
1
|
|
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника»
|
Псков, Юбилейная 95
|
1
|
|
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер Псковской области»
|
Псков, ул.Советская 44
|
1
|
|
Детская областная больница
|
Псков, ул.Коммунальная, д.35(у регистратуры)
|
1
|
|
ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн»
|
Псков, Лагерная 3
|
1
|
|
Псковская межрайонная больница
|
Псков, Школьная 24
|
1
|
|
Псковская межрайонная больница
|
Псков, Ленинградское шоссе 65
|
1
|
|
Псковская межрайонная больница
|
Псков, Карамышево
|
1
|
|
Псковская межрайонная больница
|
Псков, Середка
|
1
|
|
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области»
|
Псков, Кузнецкая 23
|
1
|
|
Псковская городская больница
|
Псков, Коммунальная 23, Главный корпус
|
1
|
|
Псковская городская поликлиника
|
Псков, Коммунальная 23, 1 этаж
|
1
|
|
Псковская городская поликлиника
|
Псков, Киселева д.8
|
1
|
|
Псковская городская поликлиника
|
Псков, Алехина 10
|
1
|
|
Псковская городская поликлиника
|
Псков, Индустриальная 8
|
1
|
|
Псковская детская городская поликлиника
|
Псков, Кузнецкая 21
|
1
|
|
Псковская детская городская поликлиника
|
Псков, Алтаева 22
|
1
|
|
Псковская детская городская поликлиника
|
Псков, Петровская 49
|
1
|
|
Псковская детская городская поликлиника
|
Псков, Шестака, 4
|
1
|
|
Псковская ОКБ; Поликлиника
|
Псков, Малясова, 2
|
1
|
|
Псковская стоматология
|
Псков, Сиреневый б-р 9
|
1
|
|
Псковская стоматология
|
Псков, Октябрьский пр-т 29
|
1
|
|
Псковский онкодиспансер
|
Псков, Вокзальная д. 15
|
1
|
|
Перинатальный центр
|
Псков, Женская консультация
|
1
|
|
Псков ГУ Поликлиника
|
Псков, Псков, улица Розы Люксембург, дом 6-б
|
1
|
|
Новосокольническая межрайонная больница
|
Пустошка, ул.Октябрьская д.10 поликлининка
|
1
|
|
Пушкиногорская межрайонная больница
|
Пушкинские горы, Ленина 41
|
1
|
|
Островская межрайонная больница
|
Пыталово, ул.Юнкерова д.27
|
1
|
|
Себежская районная больница
|
Себеж, ул. Ленинская 43
|
1
|
|
Себежская районная больница Идрица
|
Себежский р-н, Идрица П, Гагарина ул, д. 58
|
1
|
|
Струго-Красненская межрайонная больница
|
Струги Красные, ул.Северограничная, д.28а
|
1
|
|
Невельская межрайонная больница
|
Усвяты, ул. 1 Мая д. 76
|
1