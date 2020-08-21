Общество

Главный архитектор Пскова: Нужно проложить дороги, а потом заниматься строительством зданий

Нужно проложить дороги, а потом заниматься строительством зданий, заявил главный архитектор Пскова Евгений Скачков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Нужно проложить дороги, потом уже заниматься строительством зданий и благоустройством», - подчеркнул архитектор. По его словам, он контролирует планировки четырёх территорий - улицы Алехина, Инженерной, Технической и Лесной.

Кроме того, под его контролем соблюдение всех нормативов, которые обеспечивают четыре базовых критерия жизни - отдых, работу, комфорт и экологию.

«Главные составляющие в работе архитектора - это красота, прочность и польза, - отметил Евгений Скачков. - Главный архитектор города контролирует реализацию генерального плана города».

Главное, чтобы город не останавливаясь развивался, считает он. «Под контролем главного архитектора цветовые и объёмно-композитные решения в городе, а также малые архитектурные формы, которые появляются в Пскове», - добавил Скачков.

Евгений Скачков работает в должности главного архитектора с августа 2019 года.

Он родился 4 июля 1969 года. По образованию - архитектор. В профессии - с 1989 года. В разные годы был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в БГИТУ Брянска, главным архитектором проектного института ООО ПИИИ «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России. Автор и разработчик документов территориального планирования.