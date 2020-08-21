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Общество

Новые игровые объекты установили на одной из детских площадок в Пскове

21.08.2020 17:29|ПсковКомментариев: 0

Новые игровые объекты установили на детской площадке во дворе дома №81 по улице Юбилейной в Пскове, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня продолжились работы по благоустройству детской площадки во дворе дома №81 по улице Юбилейной, - отметил он. - Месяц назад мы установили здесь новый игровой комплекс. А сейчас строители перешли ко второму, завершающему, этапу - к монтажу дополнительных элементов».

Теперь на площадке появились балансир, песочница и карусель «Волчок». «В итоге наша площадка получила законченный вид. По словам местных жителей, это место уже стало излюбленным для ребят из соседних домов», - рассказал Юрий Сорокин.

«Важно напомнить, что жильцам не придется платить за техническое обслуживание площадки, эту часть затрат взяло на себя наше предприятие «Псков-Полимер», выпускающее обувь под брендом Nordman», - добавил он.

Теги: #псковское областное собрание #псков #детская площадка
Источник: Псковская Лента Новостей
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