Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Собираемся в школу!
Детские кружки и секции в Пскове ТОП-10
Рецепт идеального вечера
Вечное движение жизни
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Десантный взвод-2020
Резиновые сапоги: за и против
Медсправки Для водителей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Гонки по вертикали
В помощь бизнесу
Новая эра городской среды
 
 
 
ещё Общество 21.08.2020 12:194 Почем для Пскова Диснейленд 21.08.2020 22:310 До 26 градусов тепла ожидается в Псковской области в субботу 21.08.2020 22:182 Доходы главы РЖД в 2019 году выросли в два раза 21.08.2020 21:480 Мобильные телефоны вручили фронтовикам в Пскове и Куньинском районе 21.08.2020 21:190 Более 88 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области 21.08.2020 20:430 Псковских школьников предупредили об ответственности за вандальные надписи
 
 
 
Самое популярное 18.08.2020 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери 18.08.2020 13:557 Сбивший псковичку на Рижском проспекте мужчина ранее перерезал шею пенсионерке 20.08.2020 22:240 Восьмилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Пскове 19.08.2020 07:0315 10 случаев коронавируса выявлено в санатории «Гороховое озеро», 12 - в Псково-Печерском монастыре 20.08.2020 10:547 35 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как работают электронные платежные системы?

21.08.2020 19:02|ПсковКомментариев: 0

Электронные платежные системы обеспечивают расчеты между участниками через интернет. Они выполняют задачи по обеспечению безопасных переводов и делятся на несколько видов.

Электронная платежная система (ЭПС) – совокупность правил и технологических решений, позволяющая проводить финансовые расчеты между ее участниками через интернет. Они работают в соответствии с действующим законодательством. ЭПС активно развиваются и используются во всех странах мира, но даже опытные пользователи часто не представляют их задачи, принципы и преимущества работы.

Какие задачи решают электронные платежные системы

Главная функция ЭПС – обеспечение оперативных расчетов между ее участниками. При этом неважно, кто выступает в качестве них: физические лица, кредитные организации, представители бизнеса или государства. Применение новых технологий позволяет сократить время проведения транзакции до долей секунд.

Например, благодаря наличию ЭПС пользователь может выбрать на портале сравнения кредитных продуктов и других финансовых услуг Creditura.ru займ через систему Contact или на онлайн-кошелек, оформить его в режиме онлайн и получить деньги уже через несколько минут.

Для выполнения своей главной функции ЭПС решает следующие задачи:

• обеспечение бесперебойного проведения расчетов и работы всех элементов системы;

• контроль и обеспечение безопасности сделок;

• защита на случай технических сбоев при проведении финансовых операций.

Платежная система также обеспечивает наличие правовой основы для проведения операций и при необходимости проводит идентификацию участников.

Виды ЭПС

ЭПС бывает как международной, так и национальной. В последнем случае операции проводятся исключительно внутри одной страны. Существуют и другие классификации платежных систем.

По типу собственника ПС может быть частной или государственной (в т. ч. владельцем может выступать Центробанк).

По используемым инструментам для расчета выделяют следующие виды электронных платежных систем:

• Виртуальные. В них деньги фигурируют в формате записей в базе данных. Они учитываются на счете электронного кошелька.

• Использующие карточные продукты. Для каждой карты открывается счет, и она выступает инструментом для доступа к деньгам на нем. При этом в ЭПС часто используют виртуальные карточки, не имеющие физического носителя.

• Работающие с банковскими счетами. Они могут быть открыты в российских или иностранных банках.

По схеме оплаты ЭПС бывают дебетовыми и кредитными. В первом случае система работает с электронными деньгами и чеками, принадлежащими клиентам, а во втором – с кредитными картами и заемными средствами.

В качестве отдельной категории ЭПС выделяют платежные шлюзы. Они обеспечивают различные способы оплаты товаров и услуг в интернете, а также конвертацию цифровой валюты.

Принципы работы ЭПС

Несмотря на различия в организации, принцип работы платежных систем одинаковый. Стандартная операция в них проводится по следующей схеме:

1. Пользователь формирует запрос на проведение операции, например, оплату в онлайн-магазине. Ему также понадобится пройти авторизацию с помощью логина и пароля или других инструментов (электронная подпись, карта).

2. Платежная система проводит проверку платежеспособности пользователя. Если счет открыт внутри виртуальной ПС, проходит внутренняя проверка. В остальных случаях формируется запрос эмитенту платежного инструмента и получается подтверждение (разрешение) на проведение операции от него.

3. Если средств для проведения операции достаточно, документ на списание денег передается в процессинговый центр. Одновременно пользователю и поставщику возвращается ответ об успешном проведении операции.

4. Процессинговый центр проводит обработку операции. Деньги списываются со счета пользователя и отправляются получателю перевода (чаще всего поставщику).

5. Если у получателя перевода имеется счет в ЭПС, ему сразу зачисляют деньги за вычетом комиссий, предусмотренных договором. Иначе происходит обмен электронных денег на российскую или другую валюту и отправка их на банковский счет контрагента или выдача наличными.

Операция занимает доли секунд. В некоторых ПС запрос на проведение операции может сформировать не только отправитель, но и получатель. В последнем случае отправителю нужно будет подтвердить транзакцию, и только после этого она начнет исполняться в соответствии с регламентом.

Перед совершением любой операции кошелек отправителя средств в платежной системе должен быть пополнен. При наличии привязанного счета или карты эта операция может происходить автоматически.

Преимущества ЭПС

Главный плюс ЭПС – скорость расчетов. Переводы в них происходят практически мгновенно. К преимуществам этой категории платежных систем также можно отнести следующие моменты:

• контроль за расходами и улучшение учета финансов;

• снижение рисков потери средств;

• дополнительная защита от воровства денег;

• низкие комиссии или отсутствие их для потребителя.

Многие пользователи ЭПС также относят к плюсам простоту использования. Для работы с большинством систем достаточно любого устройства, имеющего доступ к интернету.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы, что Россия должна вмешаться в ситуацию в Белоруссии?
В опросе приняло участие 546 человек
21.08.2020, 22:310 До 26 градусов тепла ожидается в Псковской области в субботу 21.08.2020, 22:182 Доходы главы РЖД в 2019 году выросли в два раза 21.08.2020, 22:040 Псковский суд освободил из-под стражи бывшего замруководителя УФССП Петербурга 21.08.2020, 21:480 Мобильные телефоны вручили фронтовикам в Пскове и Куньинском районе
21.08.2020, 21:300 Тему пунктуации у классиков и интернет-пользователей затронули на Пушкинских чтениях 21.08.2020, 21:190 Более 88 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области 21.08.2020, 21:003 Как бороться с пьяными водителями - тема нового опроса в «Автомире» ПЛН 21.08.2020, 20:591 Митингующие выстраиваются в «цепи покаяния» на улицах Минска
21.08.2020, 20:430 Псковских школьников предупредили об ответственности за вандальные надписи 21.08.2020, 20:220 Великолучанам рассказали о реконструкции проспекта Ленина 21.08.2020, 19:589 Врачи разрешили транспортировку Навального на лечение в Германию 21.08.2020, 19:570 Бывший бухгалтер вернет в бюджет Пскова около 1 миллиона рублей
21.08.2020, 19:390 Псков по-новому украсят к Новому году 21.08.2020, 19:200 Скончалась замдиректора Псковской школы-интерната Любовь Шатеева 21.08.2020, 19:020 Как работают электронные платежные системы? 21.08.2020, 19:000 Фестиваль «Музыка на воде» начинается в Пскове
21.08.2020, 18:444 На месте резонансных ДТП в Псковской области усилят меры безопасности 21.08.2020, 18:264 Единороссы передали экземпляры Конституции в псковские школы 21.08.2020, 18:100 Пользователи Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате 21.08.2020, 18:004 Главный архитектор Пскова: Нужно проложить дороги, а потом заниматься строительством зданий
21.08.2020, 17:532 Находки из некрополя X-XI веков показали псковские археологи 21.08.2020, 17:510 Два контейнера установили на улице Хвойной в Пскове 21.08.2020, 17:450 60 сенсорных киосков закупят для медучреждений Псковской области 21.08.2020, 17:372 Конгрессно-выставочный центр открылся на псковском рынке
21.08.2020, 17:290 Новые игровые объекты установили на одной из детских площадок в Пскове 21.08.2020, 17:246 Глава Палкинского района стал фигурантом новых уголовных дел 21.08.2020, 17:240 Билеты на Пушкинский фестиваль можно приобрести со скидкой 20% 21.08.2020, 17:130 Жителям двух домов в Пскове снизят плату за отопление и горячую воду
21.08.2020, 17:060 «Газпромбанк» профинасирует строительство псковского завода «Титан-Полимер» 21.08.2020, 16:540 Сотрудники палкинского психинтерната повысят квалификацию 21.08.2020, 16:460 Названы самые востребованные профессии и навыки 21.08.2020, 16:380 Школьная ярмарка открылась в Пскове
21.08.2020, 16:300 Фонд Оксаны Федоровой запустил проект для женщин «Я стала другой» 21.08.2020, 16:221 «Дневной дозор»: Почему продолжаются поборы с родителей учеников в псковских школах? 21.08.2020, 16:150 Псковичка рассказала о схеме работы дистанционных мошенников 21.08.2020, 16:090 Псковичам напомнили, сколько стоит развод в 2020 году
21.08.2020, 16:010 В Пскове у поворота на аэропорт занята одна полоса движения из-за ДТП 21.08.2020, 16:010 Очистные сооружения установили в ходе реконструкции мостов в Острове 21.08.2020, 15:541 В Пскове поворот налево с улицы Гоголя на Октябрьский проспект решили не запрещать 21.08.2020, 15:351 ПЛН-ТВ: Беспокоит ли псковичей ситуация в Беларуси?
21.08.2020, 15:291 Тело ребенка обнаружено в районе острова Залита 21.08.2020, 15:252 Похитителей мороженого задержала полиция в Пскове 21.08.2020, 15:202 Партии обсудили с избиркомом подготовку к Единому дню голосования в Псковской области 21.08.2020, 15:082 Депутат назвал три способа обмануть автоматические весы на перегруженном грузовике
21.08.2020, 14:5213 Взлетная полоса в ад 21.08.2020, 14:340 До 30 пар в день заключают брак в псковском ЗАГСе 21.08.2020, 14:300 Арестован участок великолучанина, задолжавшего более 4 млн рублей 21.08.2020, 14:170 «Подстрочник» с Сергеем Шерстобитовым. ВИДЕО
21.08.2020, 14:020 В Псковской области завершился первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту 21.08.2020, 14:001 В МЧС напомнили псковичам об опасности открытых окон для детей 21.08.2020, 13:480 С 25 августа на регистрации брака в псковском ЗАГСе смогут присутствовать до 30 человек 21.08.2020, 13:350 Сергей Миронов предложил правительству создать систему сдерживания цен
21.08.2020, 13:220 Педагоги псковских кванториумов прошли обучение в «Сколково» 21.08.2020, 13:030 Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с велосипедисткой в Пскове 21.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Сергеем Шерстобитовым 21.08.2020, 13:000 ТОП-10 детских кружков и секций в Пскове
21.08.2020, 12:485 Досрочное голосование в ТИКах Псковской области начнется 2 сентября 21.08.2020, 12:390 Пешеходный переход оборудуют на пересечении улиц Конной и Киселева в Пскове 21.08.2020, 12:300 Алексей Кириллов: Индивидуальное жилищное строительство актуально для Псковской области 21.08.2020, 12:227 В Пскове после ремонта улицы Рокоссовского исчезнет пешеходный переход
21.08.2020, 12:194 Почем для Пскова Диснейленд 21.08.2020, 12:120 Спектакль по роману Евгения Водолазкина «Лавр» увидят псковичи в сентябре 21.08.2020, 12:063 Капремонт привел к потопу в доме по улице Рельсовой в Пскове 21.08.2020, 12:041 Псковская область заключила соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом
21.08.2020, 11:560 В «Михайловском» начались августовские чтения «Во славу Руси ратной» 21.08.2020, 11:500 В Пскове завершается ремонт двора у дома №35 по улице Горького 21.08.2020, 11:460 Выпавший из окна восьмилетний пскович находится в реанимации 21.08.2020, 11:420 Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
21.08.2020, 11:400 Нечаянная радость: Мариинка подарила живой концерт псковским медикам и учителям 21.08.2020, 11:311 Таможенника будут судить в Пскове за дачу взятки 21.08.2020, 11:267 Единороссы помогли решить проблему комфортного передвижения по виадуку в Пскове 21.08.2020, 11:260 Москвич застрелил товарища во время охоты на кабана в Себежском районе
21.08.2020, 11:225 Медики не выявили ядов в анализах Навального 21.08.2020, 11:170 Похитителя алкоголя задержали росгвардейцы в одном из магазинов Пскова 21.08.2020, 11:125 Интерактив: Похоже на образцовую дорогу? 21.08.2020, 11:050 Виртуальный концерт к Дню Государственного флага подготовлен для псковичей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.