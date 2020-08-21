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Как работают электронные платежные системы?

Электронные платежные системы обеспечивают расчеты между участниками через интернет. Они выполняют задачи по обеспечению безопасных переводов и делятся на несколько видов.

Электронная платежная система (ЭПС) – совокупность правил и технологических решений, позволяющая проводить финансовые расчеты между ее участниками через интернет. Они работают в соответствии с действующим законодательством. ЭПС активно развиваются и используются во всех странах мира, но даже опытные пользователи часто не представляют их задачи, принципы и преимущества работы.

Какие задачи решают электронные платежные системы

Главная функция ЭПС – обеспечение оперативных расчетов между ее участниками. При этом неважно, кто выступает в качестве них: физические лица, кредитные организации, представители бизнеса или государства. Применение новых технологий позволяет сократить время проведения транзакции до долей секунд.

Например, благодаря наличию ЭПС пользователь может выбрать на портале сравнения кредитных продуктов и других финансовых услуг Creditura.ru займ через систему Contact или на онлайн-кошелек, оформить его в режиме онлайн и получить деньги уже через несколько минут.

Для выполнения своей главной функции ЭПС решает следующие задачи:

• обеспечение бесперебойного проведения расчетов и работы всех элементов системы;

• контроль и обеспечение безопасности сделок;

• защита на случай технических сбоев при проведении финансовых операций.

Платежная система также обеспечивает наличие правовой основы для проведения операций и при необходимости проводит идентификацию участников.

Виды ЭПС

ЭПС бывает как международной, так и национальной. В последнем случае операции проводятся исключительно внутри одной страны. Существуют и другие классификации платежных систем.

По типу собственника ПС может быть частной или государственной (в т. ч. владельцем может выступать Центробанк).

По используемым инструментам для расчета выделяют следующие виды электронных платежных систем:

• Виртуальные. В них деньги фигурируют в формате записей в базе данных. Они учитываются на счете электронного кошелька.

• Использующие карточные продукты. Для каждой карты открывается счет, и она выступает инструментом для доступа к деньгам на нем. При этом в ЭПС часто используют виртуальные карточки, не имеющие физического носителя.

• Работающие с банковскими счетами. Они могут быть открыты в российских или иностранных банках.

По схеме оплаты ЭПС бывают дебетовыми и кредитными. В первом случае система работает с электронными деньгами и чеками, принадлежащими клиентам, а во втором – с кредитными картами и заемными средствами.

В качестве отдельной категории ЭПС выделяют платежные шлюзы. Они обеспечивают различные способы оплаты товаров и услуг в интернете, а также конвертацию цифровой валюты.

Принципы работы ЭПС

Несмотря на различия в организации, принцип работы платежных систем одинаковый. Стандартная операция в них проводится по следующей схеме:

1. Пользователь формирует запрос на проведение операции, например, оплату в онлайн-магазине. Ему также понадобится пройти авторизацию с помощью логина и пароля или других инструментов (электронная подпись, карта).

2. Платежная система проводит проверку платежеспособности пользователя. Если счет открыт внутри виртуальной ПС, проходит внутренняя проверка. В остальных случаях формируется запрос эмитенту платежного инструмента и получается подтверждение (разрешение) на проведение операции от него.

3. Если средств для проведения операции достаточно, документ на списание денег передается в процессинговый центр. Одновременно пользователю и поставщику возвращается ответ об успешном проведении операции.

4. Процессинговый центр проводит обработку операции. Деньги списываются со счета пользователя и отправляются получателю перевода (чаще всего поставщику).

5. Если у получателя перевода имеется счет в ЭПС, ему сразу зачисляют деньги за вычетом комиссий, предусмотренных договором. Иначе происходит обмен электронных денег на российскую или другую валюту и отправка их на банковский счет контрагента или выдача наличными.

Операция занимает доли секунд. В некоторых ПС запрос на проведение операции может сформировать не только отправитель, но и получатель. В последнем случае отправителю нужно будет подтвердить транзакцию, и только после этого она начнет исполняться в соответствии с регламентом.

Перед совершением любой операции кошелек отправителя средств в платежной системе должен быть пополнен. При наличии привязанного счета или карты эта операция может происходить автоматически.

Преимущества ЭПС

Главный плюс ЭПС – скорость расчетов. Переводы в них происходят практически мгновенно. К преимуществам этой категории платежных систем также можно отнести следующие моменты:

• контроль за расходами и улучшение учета финансов;

• снижение рисков потери средств;

• дополнительная защита от воровства денег;

• низкие комиссии или отсутствие их для потребителя.

Многие пользователи ЭПС также относят к плюсам простоту использования. Для работы с большинством систем достаточно любого устройства, имеющего доступ к интернету.