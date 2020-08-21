Общество

Псков по-новому украсят к Новому году

Концепцию новогоднего украшения города в 2021 году разработали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

«Мной была разработана концепция новогоднего оформления на 2021 год. К работе было подключено большое количество специалистов и дизайнеров, - рассказал главный архитектор Пскова Евгений Скачков. - Более 68 иллюстративных материалов уже готово, там расписано, где будут проходить мероприятия и в какой цветовой гамме украсят город».

Транспорт тоже не останется без внимания - будут украшены поезда и маршрутные автобусы. Праздничными станут витрины магазинов, парки и скверы.

«За три года мы должны прийти к более консолидированному праздничному мероприятию», - отметил Евгений Скачков.