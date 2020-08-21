Общество

Скончалась замдиректора Псковской школы-интерната Любовь Шатеева

Заместитель директора Псковской общеобразовательной школы-интерната Любовь Шатеева скончалась 21 августа. Коллектив выражает соболезнования родным и близким.

В должности заместителя руководителя учреждения по административно-хозяйственной части Любовь Шатеева работала с 2018 по 2020 год. «Любовь Викторовна была прекрасным организатором и грамотным заместителем руководителя, ответственно относилась к работе и людям. Глубоко порядочная, скромная и отзывчивая, бесконечно преданная своему делу, знаток человеческих душ. Светлая память о Любови Викторовне, о коллеге и друге, навсегда останется в наших сердцах!» - говорится в некрологе.

Коллектив школы скорбит о тяжелой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Шатеевой.