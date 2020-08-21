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Общество

В ВОЗ оценили сроки завершения пандемии коронавируса

22.08.2020 00:25|ПсковКомментариев: 0

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что пандемия коронавируса продлится не более двух лет — меньше, чем пандемия гриппа-«испанки», вспыхнувшая в 1918 году. По его словам, появление вакцины от COVID-19 само по себе не приведет к окончанию пандемии, пишет «Коммерсантъ».

«В нашей ситуации с более развитыми технологиями и, конечно, с большей взаимосвязью у вируса больше шансов распространяться, он может распространяться быстрее. В то же время у нас есть технологии и знания, чтобы остановить его», - заявил Гебрейесус на брифинге, передает ТАСС. Он добавил, что сто лет назад таких возможностей у человечества было меньше.

По словам гендиректора ВОЗ, медицине все еще далеко не все известно о последствиях COVID-19. «Хотя мы так много узнали об этом заболевании, у нас имеется менее восьми месяцев опыта. Мы все еще относительно мало знаем о долгосрочных последствиях», - отметил он.

Гебрейесус также добавил, что создание вакцины само по себе не приведет к немедленному прекращению пандемии. «Вакцина станет жизненно важным инструментом, и, мы надеемся, что у нас будет вакцина настолько быстро, насколько возможно. Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии», - сказал глава ВОЗ. По его мнению, «нет гарантии», что такая вакцина появится.

Теги: #ВОЗ #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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