Общество

Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей страны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Сегодня мы чествуем главный символ Российской Федерации, который объединяет все народы нашей великой страны общими ценностями, традициями и историей», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что бело-сине-красный флаг олицетворяет важнейшие победы и достижения трех десятилетий, единство, независимость, силу, доблесть и стремление к новым свершениям.

«В истории триколора есть успехи всех жителей страны, - продолжил Михаил Ведерников. - Каждый день своим трудом, творчеством и верой мы дополняем и укрепляем его славу».

«Наша общая задача - делать все возможное для дальнейшего процветания Отечества и нашей Псковской области, которая во все времена была и остается надежным форпостом и духовным щитом России. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!» - добавил губернатор.