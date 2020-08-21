Общество

Бело-сине-красный стяг вобрал в себя мощь и державность России - Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей области с Днем Государственного флага России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Национальный флаг - символ Родины, - подчеркнул Александр Котов. - Бело-сине-красный стяг вобрал в себя мощь и державность России с ее многовековой историей, великими победами и достижениями и, вместе с тем, очень личное человеческое ощущение сопричастности с судьбой своего государства».

«В моменты гордости за успехи и в минуты общей скорби, в праздники и дни напряженной работы, дома и вдали от родной страны наш трехцветный флаг объединяет всех, кто любит Россию, кто чтит ее историю и традиции, кто желает ей мира и процветания», - добавил Александр Котов и пожелал всем добра, мира и благополучия.