Общество

Николай Козловский и Любовь Романова поздравили великолучан с Днем города

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили великолучан с Днем города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета.

«Великие Луки - город с героическим прошлым и достойным настоящим, - говорится в поздравительном сообщении. - На протяжении столетий он имел особое значение для нашего государства: стоял на важном торговом пути «из варяг в греки», был верным «оплечьем Новгорода», «предсердием Москвы», надёжным защитником западных рубежей Отечества».

Градоначальники подчеркнули, что сегодня Великие Луки - это крупный промышленный центр Северо-Запада России, с большим инвестиционным и туристическим потенциалом, город, известный спортивными и культурными достижениями жителей, столица отечественного воздухоплавания.

«Благодаря талантам и доблестному труду великолучан, их любви и преданности городу, Великие Луки устойчиво идут по пути развития, - отметили они. - Город стабильно показывает рост промышленного производства, улучшение экономических показателей, увеличение объёмов ремонта и модернизации объектов городской инфраструктуры. В Великих Луках высокими темпами развиваются сферы образования, спорта, культуры, введены в эксплуатацию новая школа на Гагарина и детский сад на Пескарева, идет строительство еще нескольких образовательных учреждений в разных районах города. С каждым годом Великие Луки становятся краше, уютнее, привлекательнее и комфортнее для жизни».

Николай Козловский и Любовь Романова сказали, что огромной благодарности заслуживают все, кто добросовестно трудится на благо нашего города. «Глубокой признательности достойны представители старшего поколения, внесшие весомый вклад в развитие Великих Лук», - отметили они.

Глава города и руководитель городской администрации пожелали великолучанам крепкого здоровья и благополучия, большого личного счастья, успеха в делах и начинаниях, добра и мира. «Пусть наше общее стремление сделать город воинской славы Великие Луки современным и благоустроенным станет основой его процветания на долгие годы! С праздником, дорогие земляки!» - добавили они.