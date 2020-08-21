Общество

Власти Великих Лук: Триколор объединяет в стремлении сделать Отчизну еще более сильной

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили великолучан с общероссийским праздником - Днем Государственного флага, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета.

«Российский триколор является одним из главных символов государственности России, независимости и могущества нашего Отечества, - говорится в поздравительном сообщении. - Он объединяет нас в стремлении сделать Отчизну еще более сильной и процветающей, добросовестно трудиться во имя будущего страны. Все это требует от нас усилий, осознания своего долга перед Родиной и ответственности за ее судьбу».

Воспитывать патриотизм, чувство уважения и любви к истории Отчизны, бережного отношения к государственной символике и родной стране в молодом поколении россиян - одна из самых важных задач на сегодняшний день, подчеркнули градоначальники. «Именно молодежи предстоит в дальнейшем приумножать богатство и мощь нашей державы», - отметили они.

«Уверены, что вместе мы - жители города воинской славы Великие Луки, промышленной столицы региона - внесем весомый вклад в развитие экономики России и в целом укрепление могущества страны», - сказали они.

«Пусть наш российский триколор станет символом незыблемого суверенитета и великого будущего Отечества, а сегодняшний праздник придаст сил и энергии для реализации самых смелых перспективных проектов на благо города и Российского государства», - добавили градоначальники и пожелали великолучанам крепкого здоровья, осуществления всех добрых планов, успеха, личного счастья и благополучия, уверенности в будущем.