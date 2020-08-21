Общество

Александр Козловский: Российский флаг во все времена олицетворял собой величие Отечества

Депутат Государственный думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом государственности, - отметил он. - Во все времена он олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества, славу и независимость которого наши отцы и деды отстаивали на полях сражений и в мирное время».

Самые значимые события в жизни страны отмечаются подъемом Государственного флага под звуки гимна России, подчеркнул Александр Козловский. «Каждый из нас свято чтит и гордится символом единства российского народа, а потому своим личным трудом вносит вклад в построение надежного будущего нашей Родины», - добавил он.

Александр Козловский пожелал всем благополучия и крепкого здоровья, добра и согласия, мира и счастья.