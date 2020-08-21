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Общество

Интеллектуальную игру «РосКвиз» провели в Пскове

22.08.2020 14:58|ПсковКомментариев: 0

Интеллектуальная игра «РосКвиз» состоялась в Пскове 22 августа - в День Государственного флага России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В игре приняли участие активисты регионального волонтерского центра «Единой России», МГЕР, молодежного Совета при главе города Пскова, студенты и школьники. Четыре команды в составе до пяти человек состязались в знании истории российского триколора и событий, связанных с ним.

Игра состояла из пяти раундов, которые содержали от одного до 18 вопросов. Участникам давалось ограниченное время на подготовку ответов. Победителей выбрали по количеству набранных баллов.

Первое место заняла команда «Молодой Гвардии Единой России», второе - команда Совета по молодежной политике при главе города Пскова, третье место досталось команде волонтерского центра «Единой России», а четвертое - сборной школьников.

Все участники игры получили дипломы и памятные сувениры. Победителям вручили мяч с символикой «Единой России», украшенный изображением российского триколора. За волю к победе команда школьников получила специальный приз псковского регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Игра позволила проверить знания о государственных символах страны, значимых датах истории России, - отметил председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков. - Флаг - это государственный символ, олицетворяющий собой основные ценности, которые провозглашает наша страна. Знать историю государственной символики необходимо. История нашего государства богата, флаги были разные в царский период, советский и постсоветский - это тоже знать необходимо. Именно с государственной символики начинается знакомство с историей страны, ее основными ценностями. Это важно для воспитания чувства патриотизма, духовного единства и любви к своей родине».

Еще одну игру «Росквиз» в День флага России провели для участников профильной смены ценностно-ориентированной программы «Поверь в себя -2020», которую реализует УМВД России по Псковской области при поддержке администрации Псковской области, совместно с Советом по молодежной политике города Пскова при главе города Пскова, Псковский филиалом Академии ФСИН России.

В этой игре приняли участие более 40 подростков. По итогам игры всех участников отметили дипломами, также им подарили памятные сувениры. Команде победителей вручили футбольный мяч.

Теги: #Единая Россия #праздник #флаг
Источник: Псковская Лента Новостей
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