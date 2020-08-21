Россию ожидают постоянные природные аномалии

С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По его словам, погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.
«Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду, - рассказал он в комментарии Ura.ru. - А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны».
В качестве примера климатолог привел «бабье лето» - резкое потепление после холодной осени. Он также отметил, что сейчас волны стали «застывать» и в летний сезон. По мнению специалиста, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха, пишет РИА Новости.
«В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми», - добавил он.