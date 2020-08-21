Общество

Россию ожидают постоянные природные аномалии

С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По его словам, погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.

«Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду, - рассказал он в комментарии Ura.ru. - А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны».

В качестве примера климатолог привел «бабье лето» - резкое потепление после холодной осени. Он также отметил, что сейчас волны стали «застывать» и в летний сезон. По мнению специалиста, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха, пишет РИА Новости.

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«В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми», - добавил он.