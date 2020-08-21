Общество

Александр Козловский: Псковская область - место силы нашей Родины

Депутат Государственный думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с годовщиной со дня образования региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Псковская область - древняя, могучая, любимая - место силы нашей Родины, - подчеркнул он. - Именно на нашей земле сформировалась русская православная культура, а наши предки отстаивали рубежи своей Родины в многочисленных исторически-значимых сражениях».

«Нас - жителей Псковской области - объединяет общая история и судьба, - отметил депутат. - Вместе мы храним память об эпохальных событиях региона и уверенно движемся вперед на встречу новым свершениям. Наши земляки своим трудом и талантом прославляют свой край, делают его еще сильнее».

Александр Козловский пожелал каждому жителю Псковской области здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо родной земли.