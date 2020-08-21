Общество

Более 23 млн человек в мире заразились коронавирусом

Всего 23 млн 26 тысяч 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в мире по состоянию на вечер 22 августа. Соответствующую информацию опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в США (5 млн 645 тысяч 697), Бразилии (3 млн 532 тысячи 330), Индии (2 млн 975 тысячи 701), России (949 тысяч 531) и Южной Африке (603 тысячи 338).

В результате заражения коронавирусом в мире скончались 801 тысяча 60 человек, выздоровели - 14 млн 778 тысяч 188 пациентов.