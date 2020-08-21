Общество

В Псковской области завершились учения с радиотехническими подразделениями ЗВО

На территории Новгородской и Псковской областей прошли тактические учения с радиотехническими батальонами военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Западного военного округа, в течение недели военнослужащие радиотехнических подразделений дивизии ПВО провели комплекс мероприятий тактических учений: совершили марш на учебные позиции, где провели маскировку местности, выполнили нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение, топографической привязке, заступили на боевое дежурство, отработали вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению контрольных целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдачи боевой информации на вышестоящие командные пункты «Бастион», «Фундамент», «Универсал».

В ходе учений особое внимание было уделено обеспечению радиолокационной информацией зенитных ракетных подразделений, принимавших участие в тактическом учении.

Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей осуществлялись мобильными трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлет».

В мероприятии было задействовано более 130 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной техники радиотехнических войск объединения.