Жертвами коронавируса в Псковской области стали более 60 человек

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19, на данный момент проведено 77 203 исследования. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4434 (+50 за сутки). Выздоровело – 3167(+36). Умер 61 человек (+0).
Статистика по муниципальным образованиям.
Псков – 1409
Великие Луки – 858
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 190
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 67
Дновский район - 107
Красногородский район – 41
Куньинский район –39
Локнянский район - 14
Невельский район - 144
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 120
Опочецкий район – 45
Островский район – 317
Палкинский район - 52
Печорский район – 72
Плюсский район – 102
Порховский район - 154
Псковский район – 376
Пустошкинский район – 26
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 31
Струго-Красненский район – 47
Усвятский район - 24