35 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

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Жертвами коронавируса в Псковской области стали более 60 человек

Общество

Жертвами коронавируса в Псковской области стали более 60 человек

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Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19, на данный момент проведено 77 203 исследования. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 4434 (+50 за сутки). Выздоровело – 3167(+36). Умер 61 человек (+0). Смотрите также Михаил Ведерников: Маску нужно носить не в кармане, а на лице Статистика по муниципальным образованиям. Псков – 1409 Великие Луки – 858 Бежаницкий район - 52 Великолукский район – 190 Гдовский район – 88 Дедовичский район – 67 Дновский район - 107 Красногородский район – 41 Куньинский район –39 Локнянский район - 14 Невельский район - 144 Новоржевский район – 26 Новосокольнический район - 120 Опочецкий район – 45 Островский район – 317 Палкинский район - 52 Печорский район – 72 Плюсский район – 102 Порховский район - 154 Псковский район – 376 Пустошкинский район – 26 Пушкиногорский район - 11 Пыталовский район – 22 Себежский район – 31 Струго-Красненский район – 47 Усвятский район - 24