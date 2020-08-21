Общество

МЧС напомнило псковичам, как подготовиться к походу в лес

Как подготовиться к походу в лес и что делать, если вы заблудились, напоминает Главное управление МЧС России по Псковской области. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства в воскресенье, 23 августа.

«Отправляясь в лес за грибами или за ягодами, а может, проложив туристический маршрут и отправившись в поход, задумайтесь о своей безопасности, подойдите к этому вопросу со всей серьезностью и ответственностью:

сообщите вашим близким о том, по какому маршруту вы идете в лес и приблизительное время возвращения;

тщательно изучите предполагаемый маршрут, старайтесь от него не отклоняться, особенно если местность малознакомая;

накануне ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если ожидается неблагоприятная погода, то не стоит идти в лес;

обязательно возьмите с собой заряженный телефон, компас или карту, а также нож, спички, аптечку, минимальный запас еды, воды, и свисток;

старайтесь не ходить в лес в одиночку;

уделите особое внимание своей одежде, одевайтесь так, чтобы вы были хорошо заметны в лесу;

двигаясь по маршруту, старайтесь запоминать ориентиры: высокие деревья, населенные пункты, ручьи или реки, просеки и т.п.

Если вы все-таки заблудились в лесу:

постарайтесь сохранять спокойствие и не паниковать;

позвоните в единую службу спасения по телефонам "101" или "112":

прислушайтесь к звукам: шум машин, воды, лай собак и т.п., постарайтесь выйти на дорогу, к населенному пункту, на просеку;

по возможности осмотрите местность с высоких точек, например, высокого дерева;

если вы уверены, что вас будут искать, то лучше оставайтесь на месте;

Если вы поняли, что ваш близкий человек потерялся, не тратьте время, незамедлительно обращайтесь в оперативные службы по телефону "101", "112"

Помните, ваша безопасность во многом зависит от вас самих!» - говорится в сообщении МЧС.