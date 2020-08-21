Общество

Путин рассказал о важности Армейских международных игр

Президент России Владимир Путин заявил о важности военно-технического сотрудничества, отметив что Армейские международные игры способствуют укреплению этих связей. Как сообщает ТАСС, президент заявил об этом в приветствии организаторам, участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр 2020.

«Укреплению дружеских связей, открытому, доброжелательному обмену опытом вот уже несколько лет служат Армейские международные игры», — сказал он.

С 23 августа по 5 сентября в Подмосковье проходят VI Армейские международные игры «АрМИ-2020». В рамках «АрМИ-2020» запланировано 30 международных конкурсов на территории пяти государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.

В Пскове в воскресенье открылся международный этап конкурса «Десантный взвод-2020».