Общество

В России планируют создать систему блокировки звонков мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения. Это следует из законопроекта-спутника к принятому ФЗ о «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

В ближайшее время Минэкономразвития внесет его на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму, сообщили газете «Известия» в АНО «Цифровая экономика». Готовятся изменения в ФЗ «О связи». Согласно документу, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например, их длительность и количество, сказано в предложениях организации.

При этом у всех операторов уже есть подобные решения, но обмен данными при работе подобных систем пока нечетко прописан в законодательстве, отметил источник издания, близкий к одной из компаний. Эффективность технологии может оказаться низкой, так как мошенники могут найти способ «обойти» и такую защиту, считает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга.