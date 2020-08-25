Общество

Где купить школьные товары по выгодной цене, рассказали псковичам

Где можно купить школьные товары по выгодной цене, узнал ЦДИ. В обзоре представлен ассортимент и указана их стоимость в псковских магазинах.

Так, низкими акционными ценами на тетради и недорогими, но довольно добротными ранцами для младшеклассников радует родителей «Семейный магнит». К примеру, тетрадь на 12 листов, как в клетку, так и в линейку, здесь стоит 2 руб. 90 коп.

Еще более дешевые тетради можно найти в «Ленте» - по 1 руб. за штуку.

Школьные портфели на любой вкус здесь можно приобрести по минимальной цене – 1999 рублей. А в «Детском мире» продают рюкзаки по 359-399 рублей.

При этом школьных дневников в «Детском мире» нет вообще. Не закончились – просто, по словам кассира, в этом году не завезли. Цены на простые тетради на 12 листов варьируются от 3 руб. 90 коп. до 7 руб. 90 коп.

Зато простые дневники можно приобрести в «Кари кидс» всего за 19 рублей.

На тетради тоже хорошее предложение - по 2 руб. 50 коп. и 3 руб. 50 коп., плюсом по специальной акции «Снова в школу» каждая пятая тетрадь идет в подарок.

Относительно недорогие дневники за 29 рублей можно приобрести и в магазине «Буквоед».

А школьные портфели представлены, в основном, мягкими рюкзаками, зато по привлекательной цене – от 499 рублей. Тетради, в сравнении со всеми вышеперечисленными магазинами, здесь довольно дорогие, и продаются, в основном, в пачках по 10 штук.

Дневники и тетради в «Книжице» тоже ориентированы на более притязательного покупателя.

Тетрадь на 12 листов здесь стоит от 4 руб. 50 коп. за штуку, а цены на дневники и вовсе начинаются от 55 руб., так как представлены только экземпляры в твердой обложке. Ассортимент ранцев и рюкзаков достаточно широкий – и с твердой спинкой, и мягкие, для старших классов и для младших, яркие и более сдержанные, большие и поменьше. Однако и ценник выше.

Подробный обзор читайте на портале ЦДИ.