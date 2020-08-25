Общество

МВД планирует создать реестр участников АУЕ*

Правоохранительные органы рассматривают возможность создания единой информационной базы участников запрещенного в России движения АУЕ*, сообщил РИА Новости врио замначальника управления МВД по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

«Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать», - сказал Кравчук, отвечая на вопрос о возможности создания объединенной базы участников запрещенного движения.

Он пояснил, что в настоящее время у правоохранительных органов нет какой-то объединенной статистики по подросткам, которые вовлечены в АУЕ*. Это связано с тем, что решение о запрете движения принято лишь недавно.

Верховный суд России запретил движение АУЕ*, которое Генпрокуратура определила как «международное общественное движение» «Арестантское уголовное единство» (другие варианты названия – «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство»), на прошлой неделе.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.