Общество

Эксперт описал возможные ощущения после вакцинации от COVID-19

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский описал россиянам возможные ощущения после вакцинации от COVID-19.

По его словам, после прививки возможно кратковременное повышение температуры — так организм реагирует на попадание чужеродного вещества. «Если мы почитаем выступления заслуживающих уважение людей, то узнаем, что у одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации», — отметил ученый. Однако более точные данные о возможных реакциях и их опасностях для здоровья появятся после третьей фазы испытаний, которая в настоящее время еще не проводилась, сообщает радио Sputnik.

Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента.

Поскольку первая российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована после второй фазы испытания на людях, для составления полной картины необходимо провести инъекции еще нескольким тысячам человек и понаблюдать за ними. Пока этого не произошло, можно только предполагать и сравнивать с другими вакцинами.

«Есть вакцины, которые вызывают минимальное количество реакций организма, а есть те, которые вызывают такую клиническую картину, как легкая форма заболевания», — сказал Покровский. Однако, чем более выраженной становится реакция, тем больше претензий возникает к вакцине, поэтому предпочтительно, чтобы побочных эффектов было как можно меньше.