Общество

Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

Дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020».

«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство"», - говорится в сообщении пресс-центра форума, пишет РИА Новости.

По мнению генерала, это в свою очередь «повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил».

Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов в наведении уставного порядка в воинских частях удалось добиться благодаря слаженной работе военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а также командиров частей.

Система профилактической работы направлена на предупреждение преступлений в самой ранней их стадии, «начиная с выявления и пресечения дисциплинарных проступков».