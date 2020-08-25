Общество

Кумиров советской эстрады вспоминают в псковской «Социальной гостиной»

Участники проекта псковского Красного Креста «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям - детям войны» вспоминают кумиров советской эстрады. На прошедшей встрече в секции «Песенная мозаика» дети войны поговорили о певице Тамаре Миансаровой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РКК.

Участники встречи узнали подробности биографии певицы и посмотрели подборку видеоматериалов концертных выступлений.

«Слова большинства песен в исполнении Миансаровой участники встречи до сих пор помнят и охотно подпевали артистке. Когда зазвучали песни «Солнечный круг» и «Черный кот», пожилые люди, не скрывая своих эмоций, голосисто пели вместе с любимой певицей. Даже через много лет Тамара Григорьевна выполняла предначертанную ей миссию - объединять своим талантом людей и вселять в них веру в лучшее», - рассказали в пресс-службе.

Встреча в секции «Песенная мозаика» была организована в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям - детям войны» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.