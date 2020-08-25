Общество

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Антоном Сергеевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии - советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

Современный мир - сплошное информационное пространство, в котором идет постоянная борьба за сферы влияния. Власть, политические партии, крупные корпорации постоянно находятся под угрозой информационной атаки. Оппоненты в любой момент готовы развязать беспощадную медиавойну, используя любой подходящий повод.

Ведущие Максим Костиков и Константин Калиниченко обсудят с Антоном Сергеевым, как выстраивать грамотную медиаполитику в современном мире, где информация распространяется со скоростью пандемии, и как формировать правильный имидж власти и противодействовать распространению мифов и фобий.

Радиослушатели могут задать свои вопросы Антону Сергееву по телефону 56-73-72.