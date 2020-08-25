Общество

Антон Сергеев: Люди в пресс-службе администрации области зачастую готовы уволиться

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев заявил, что сотрудники пресс-службы администрации региона зачастую готовы уволиться. Об этом он сообщил в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Они реально пашут и получают очень немного, - отметил он. - Они зачастую готовы уволиться. Там ребята реально пашут по полной программе - с утра до ночи. И они могли бы получать больше».

По словам Антона Сергеева, за зарплату в размере 30 тысяч рублей очень тяжело найти хорошего специалиста.