Общество

«Псковская гильдия риелторов» ликвидируется

Ассоциация «Псковская гильдия риелторов» прекратит свое существование. Как сообщил Псковской Ленте Новостей ее руководитель Роман Максименко, заявление о ликвидации некоммерческой организации было подано в Минюст.

Ассоциация существовала на протяжении ряда лет, она объединяла несколько риелторских агентств. «Мы сами написали заявление. Ликвидация возможна только по суду, через министерство, так как это НКО, и процедура, предусмотренная законом», - пояснил Роман Максименко.

«Причина проста: нет целесообразности в этом некоммерческом объединении из-за разрозненности риелторского сообщества. Сегодня сообщество настолько разрозненно, что консолидировать его очень сложно», - объяснил он принятое решение о ликвидации.

На вопрос о возможности создания новой ассоциации Роман Максименко сказал: «Я лично не предлагаю никакой замены, потому что целиком поглощен бизнесом. В такое тяжелое время не до общественных мероприятий».

Согласно информации на сайте Псковского городского суда, иск управления Министерства юстиции РФ по Псковской области о ликвидации организации «Псковская гильдия риелторов» суд рассмотрит 15 сентября.